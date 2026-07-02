Hoy, día D en el Castellón: el adiós de Cala y un sonado fichaje en ciernes

Este jueves, 2 de julio del 2026, apunta a ser un día histórico en el CD Castellón. Todo gracias a las operaciones del mercado de fichajes.

El mediapunta barcelonés dejará en Castalia la venta más cara de la historia albinegra, mientras el club acelera la llegada de uno de los extremos con más cartel de Segunda División

El CD Castellón está a punto de cerrar una de las operaciones más importantes de su historia reciente. Salvo retraso inesperado, Álex Calatrava dejará este miércoles de ser jugador albinegro para incorporarse al Espanyol, que abonará los cinco millones de euros de su cláusula de rescisión. La salida de Cala convertirá al mediapunta en la venta más cara de la historia del club, mientras la entidad ya trabaja para mitigar su marcha con un fichaje de impacto: apunta a ser Íñigo Córdoba.

Una venta histórica para el Castellón

La salida de Álex Calatrava entra en su recta final. Con el inicio oficial de la temporada 2026/2027, la cláusula del futbolista barcelonés ha pasado a ser de cinco millones de euros, una cantidad que el Espanyol acabará abonando para hacerse con uno de los jugadores más determinantes de la última Segunda División.

El movimiento supondrá un salto histórico para las arcas del SkyFi Castalia. La operación superará los alrededor de dos millones de euros que el Castellón ingresó el pasado verano por Daijiro Chirino, traspasado entonces al Almería. De esta forma, Cala pasará a ocupar el primer lugar en el ránking de ventas de la entidad albinegra.

El acuerdo se encuentra pendiente de los últimos flecos habituales en este tipo de operaciones, especialmente de carácter fiscal y administrativo, derivados del pago de la cláusula. En todo caso, todas las partes trabajan con la previsión de que el movimiento quede cerrado en las próximas horas.

Cala firma por el Espanyol

Calatrava, que acaba de cumplir 26 años, firmará un contrato de larga duración con el Espanyol y verá aumentada de forma considerable su nueva cláusula de rescisión. El club perico se asegura así a un jugador diferencial, con capacidad para actuar entre líneas, romper desde la mediapunta y generar peligro tanto en el último pase como en la finalización.

El Castellón, por su parte, también conservará derechos económicos sobre el futbolista. La entidad albinegra se guarda un porcentaje en caso de un hipotético futuro traspaso del Espanyol a otro club, una fórmula que le permitiría ingresar más dinero si Cala mantiene su progresión en Primera División.

Un impacto deportivo difícil de medir

La marcha de Calatrava no es una salida cualquiera. El mediapunta ha sido uno de los grandes referentes ofensivos del Castellón en los dos últimos cursos. En total, se marcha con 21 goles y 19 asistencias en 75 partidos como albinegro, cifras que explican su peso en el juego y su valor de mercado.

Su incidencia ha ido mucho más allá de los números. Cala ha sido un futbolista capaz de acelerar ataques, aparecer en zonas interiores, asociarse con los delanteros y decidir partidos en contextos cerrados. Su salida obliga al Castellón a reconstruir una parte importante de su producción ofensiva.

Íñigo Córdoba, el elegido para reforzar el ataque

El club albinegro no quiere que la salida de Calatrava deje un vacío sin respuesta. El Castellón también trabaja en el anuncio de una incorporación importante para su frente ofensivo y todo apunta a Íñigo Córdoba, extremo vasco de 29 años que llega libre tras finalizar su etapa en el Burgos.

Córdoba es un futbolista con experiencia, recorrido y rendimiento contrastado en la categoría. En las dos últimas temporadas ha disputado 77 partidos oficiales, con siete goles y siete asistencias, y se ha consolidado como uno de los extremos más reconocibles de Segunda División. Puede actuar en banda izquierda, atacar zonas interiores y ofrecer trabajo sin balón, un perfil muy valorado en una competición tan exigente como LaLiga Hypermotion.

Una respuesta rápida en el mercado

La posible llegada de Íñigo Córdoba permitiría al Castellón enviar un mensaje claro al mercado y a su afición: el club pierde talento, pero también gana capacidad económica y margen para reforzar la plantilla. La venta de Calatrava abre un escenario nuevo en la planificación deportiva, con recursos importantes para completar el equipo.

El reto estará ahora en transformar una salida dolorosa en una oportunidad. Cala deja una huella profunda en Castalia, pero el Castellón aspira a convertir su traspaso en una operación estratégica: venta récord, porcentaje futuro y llegada de un futbolista contrastado para sostener el nivel competitivo.