Mercado | El CD Castellón anuncia otra salida: Mamadou Traoré

El CD Castellón continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 y este jueves, después de confirmar la histórica venta de Álex Calatrava, ha anunciado oficialmente la salida de Mamadou Traoré. El club albinegro ha comunicado la rescisión del contrato del futbolista de mutuo acuerdo, poniendo fin a una relación que deja dos etapas diferenciadas y el recuerdo de haber formado parte del equipo que devolvió a la entidad al fútbol profesional en 2024 con Dick Schreuder.

La marcha del atacante maliense se produce después de una última temporada en la que jugó cedido en el CD Teruel, lejos de los planes deportivos del primer equipo castellonense. En el Teruel disputó 17 partidos (solo dos como titular) y marcó un gol.

Traoré, que en abril cumplió 24 años, llegó por primera vez al SkyFi Castalia en el verano de 2023, cedido por el Royale Union Saint-Gilloise belga. Durante aquella temporada participó en 13 partidos oficiales y contribuyó al ascenso a LaLiga Hypermotion, pese a sufrir una inoportuna lesión en el tramo final, llegando incluso a marcar en la Copa del Rey frente al Cacereño y brillar en una eliminatoria contra el Real Oviedo.

Segunda etapa

Tras regresar a Bélgica al término de la cesión, el futbolista volvió a vestir la camiseta albinegra en enero de 2025, esta vez en propiedad, en Segunda División y con contrato hasta 2028. Sin embargo, su protagonismo fue reducido en su segunda etapa y, después de disputar seis encuentros con el primer equipo, salió cedido al Teruel.

Mamadou Traoré, en el partido de Copa entre el Castellón y el Oviedo. / Erik Pradas

La rescisión de Traoré es un movimiento más dentro de un día intenso en las oficinas de SkyFi Castalia. El gran protagonista ha sido, sin duda, Álex Calatrava. El mediapunta catalán ha sido traspasado al RCD Espanyol en la mayor operación económica de la historia del CD Castellón, culminando una progresión espectacular desde su llegada al club en 2024.