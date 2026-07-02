Pretemporada | El CD Castellón desvela otro amistoso para el mes de agosto

La pretemporada del CD Castellón está prácticamente. El club albinegro ya tiene prácticamente definido su calendario de amistosos para este verano y ha añadido una nueva cita a su hoja de ruta: el viernes 7 de agosto, a las 19.30 horas, se enfrentará al Hércules CF en el estadio José Rico Pérez de Alicante.

Este encuentro completa el tramo final de una preparación que volverá a combinar los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol, con una concentración en Olot (Girona), tal y como ya ocurrió la pasada temporada.

Con la incorporación del amistoso ante el conjunto alicantino, el Castellón únicamente mantiene pendiente de concretar el rival del encuentro previsto para el miércoles 22 de julio.

El calendario de partidos

El primer test del verano llegará el 18 de julio ante el CE Sabadell. El encuentro servirá además para estrenar la Ciudad Deportiva Globeenergy como escenario de partidos amistosos. El rival será uno de los recién ascendidos a Segunda División y un adversario al que los albinegros volverán a encontrarse durante el campeonato liguero (en casa, en la segunda jornada, y en Sabadell para cerrar la Liga).

Una semana después, el 25 de julio, el equipo dirigido por Pablo Hernández visitará la Ciudad Deportiva de Paterna para medirse al Valencia CF. Se trata de un enfrentamiento habitual en los últimos veranos y una oportunidad para medir fuerzas ante un conjunto de Primera División.

Partidos en Girona

La concentración en tierras gerundenses incluirá dos compromisos de entidad. El 29 de julio, el Castellón se enfrentará al Girona FC en la Ciudad Deportiva del conjunto catalán. Dos días más tarde, el 31 de julio, los albinegros jugarán ante el Deportivo Alavés en el Campo Municipal de Olot, repitiendo un duelo que ya se produjo durante la preparación del pasado verano.

Serpeta, durante el Southampton-Castellón de la pasada pretemporada. / CD Castellón

La última semana antes del inicio de la competición liguera concentrará dos amistosos en apenas 24 horas. El primero será el viernes 7 de agosto frente al Hércules CF en el José Rico Pérez. El histórico conjunto alicantino, ahora en Primera RFEF, supondrá una nueva prueba de exigencia para los castellonenses en uno de los estadios con más tradición del fútbol español.

El cierre de la preparación llegará el sábado 8 de agosto en la Ciudad Deportiva Globeenergy, donde el Castellón recibirá al Levante UD, de Primera División. Será el último ensayo antes del comienzo oficial de la temporada, que iniciará el Castellón visitando a la Real Sociedad B el siguiente fin de semana.

Mejoras en el SkyFi Castalia

Mientras el cuerpo técnico ultima la puesta a punto del equipo, que volverá al trabajo con las pruebas médicas la próxima semana, el club también aprovechará los meses de verano para ejecutar diversas mejoras en el SkyFi Castalia. Entre las actuaciones previstas figuran trabajos relacionados con la seguridad, la creación de nuevas zonas VIP en Tribuna Alta, la reorganización de espacios para los medios de comunicación y diferentes mejoras en los vestuarios y el gimnasio.

Todo ello con la vista puesta en el inicio de una nueva temporada en Segunda División, cuyo arranque está previsto para el fin de semana del 15 de agosto.