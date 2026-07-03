¿Quién es Fran Castillo, el último fichaje del Castellón?

Un día después del terremoto causado por el traspaso de Álex Calatrava al Espanyol, el CD Castellón refuerza la medular con Fran Castillo, centrocampista de perfil ofensivo que procede de la UD Ibiza (pincha aquí para ver su perfil en transfermarkt).

Fran Castillo llega al CD Castellón después de convertirse en una de las grandes revelaciones de la UD Ibiza. El futbolista malagueño, nacido en Alhaurín de la Torre en 1997, aterrizó en Can Misses procedente del Juventud de Torremolinos, donde había sido uno de los grandes nombres de Segunda Federación con 17 goles y siete asistencias en 33 partidos. Su salto al Ibiza confirmó que no se trataba de un rendimiento aislado. En solo una temporada, el atacante se consolidó como una pieza diferencial del equipo celeste y terminó el curso como máximo goleador del conjunto balear.

Orígenes

Aunque es un jugador formado como mediocentro y con capacidad para actuar como mediapunta, Fran Castillo ha ido ganando peso en zonas más adelantadas, donde ha demostrado llegada, golpeo, intuición en el área y capacidad para aparecer en momentos decisivos. En la 2025/2026 firmó nueve goles en Primera Federación, una cifra especialmente valiosa para un futbolista que no responde al perfil de delantero puro. Su rendimiento explica el interés del Castellón, que incorpora a un jugador competitivo, maduro y con producción ofensiva contrastada.

Para el conjunto albinegro, Fran Castillo representa una apuesta por un futbolista en plenitud, con hambre y margen para adaptarse a un contexto de mayor exigencia. Llega desde Ibiza tras ser referencia ofensiva, con números, personalidad y una trayectoria ascendente.

Fran Castillo, con el Ibiza. / UD IBIZA

El anuncio

Así lo ha dado a conocer el Castellón:

El Club Deportivo Castellón y la UD Ibiza han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Fran Castillo, que se convierte en nuevo jugador del conjunto albinegro. El futbolista se vincula con el CD Castellón hasta el 30 de junio de 2029.

Fran Castillo (Alhaurín de la Torre, Málaga, 30-01-1997) llega a Castalia tras una temporada destacada en las filas del conjunto ibicenco, club en el que ha sido pieza clave tanto por rendimiento como por regularidad. Con capacidad para jugar de mediocentro o de mediapunta, el malagueño se ha consolidado como uno de los futbolistas más determinantes de la 1ª RFEF, combinando llegada desde segunda línea con una notable aportación goleadora.

Formado en las categorías inferiores del Málaga CF, Castillo inició su carrera sénior en el filial del Albacete Balompié, antes de regresar a su tierra para jugar una temporada en el CD Alhaurino. Fue en la Juventud de Torremolinos donde despegó definitivamente: en su última campaña con el conjunto malagueño, la 2024/2025, firmó 17 goles y siete asistencias en 33 partidos de Segunda RFEF, números que le valieron ser reconocido como el mejor jugador de la categoría y que le abrieron las puertas de la UD Ibiza en el verano del 2025.

En su primera temporada en Primera Federación, Fran Castillo ha vuelto a demostrar su olfato de gol, siendo además el máximo goleador del equipo pitiuso con nueve goles en 29 partidos disputados, sumando más de 2.100 minutos de competición.

El CD Castellón suma llegada, gol y calidad en una posición clave del ataque albinegro, con margen de crecimiento, excelsa calidad y gran capacidad de trabajo.

El club albinegro continúa así reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026/2027.