Ranking | El récord de Álex Calatrava: Estos son los traspasos más altos en la historia del CD Castellón

El listado de traspasos más elevados en la historia del CD Castellón estuvo concelgado durante demasiado tiempo. Desde la llegada de Bob Voulgaris al club, los orelluts están recuperando el tiempo perdido. En los dos últimos veranos ha triturado los récords de mayores ventas.

Con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Historia del CD Castellón (Ahiscas), Mediterráneo repasa y actualiza los traspasos más importantes realizados por la entidad albinegra a lo largo de sus más de cien años de historia. Una clasificación que ha experimentado una auténtica revolución en apenas dos veranos.

Calatrava, nuevo récord histórico

El primer puesto pasa a ocuparlo Álex Calatrava. El mediapunta catalán ha sido traspasado al RCD Espanyol en una operación valorada en cinco millones de euros, a los que habrá que añadir los intereses derivados del pago aplazado, además de un 15% de una futura venta y un derecho de tanteo sobre uno o varios jugadores del club perico.

La cifra convierte el movimiento en el mayor traspaso de la historia del CD Castellón y culmina una espectacular revalorización de un futbolista que llegó libre en el verano de 2024 procedente del Atlético de Madrid B.

Álex Calatrava celebra el 1-0 del Castellón al Eibar. / Toni Losas

La venta de Calatrava llega apenas un año después de que el Castellón pulverizara varias de sus marcas históricas en el mercado. El pasado verano, el club cerró el traspaso de Daijiro Chirino a la UD Almería por dos millones de euros, una cantidad que en aquel momento igualaba la mayor operación realizada por la entidad.

Poco antes también se había producido la salida de Raúl Sánchez al Necaxa mexicano por una cifra superior al millón de euros, otro movimiento que se situó inmediatamente entre las ventas más importantes de la historia albinegra.

Jozhua, Chirino, Mabil y Cala celebran. / Erik Pradas

Y la lista todavía puede seguir creciendo. Este mismo verano, el Castellón percibirá alrededor de un millón de euros por Jozhua Vertrouwd gracias al acuerdo alcanzado el pasado año con el Rayo Vallecano.

El precedente de Fidalgo

Hasta la irrupción de las operaciones recientes, el mayor traspaso del Castellón era el de Álvaro Fidalgo. El mediapunta asturiano militó en el conjunto albinegro durante la primera mitad de la temporada 2020/21, la campaña marcada por los estadios vacíos debido a la pandemia.

En el mercado invernal salió rumvo al Club América y, meses después, el conjunto mexicano ejecutó la opción de compra pactada. La operación alcanzó los dos millones de euros, aunque el Castellón únicamente percibió la mitad de esa cantidad, ya que el Real Madrid conservaba el 50% de los derechos económicos del jugador.

El caso Ulloa

El Castellón tampoco ingresó el 100% del siguiente traspaso más elevado. En esta ocasión, por otras causas. En el 2010, el club orellut vendió al ariete Leo Ulloa al Almería. Según las fuentes consultadas, el club andaluz pagó 1,8 millones de euros y la mitad fue a parar al agente José Manuel García Osuna, que tenía esa parte de los derechos y a su vez era mandatario en el Castellón. La otra mitad, 900.000 euros, se troceó en dos pagarés de 450.000.

En el marco del caso Castellnou, que juzgó y condenó a varios de los dirigentes de aquella época (incluido Osuna), se analizó la operación. Al parecer, el Castellón cobró el primero de los pagarés y el segundo se repartió entre otros implicados.

Ulloa, Arana, Álvaro Fidalgo y Natalio. / Archivo Mediterráneo

Durante aquellos años también se produjeron otros traspasos relevantes. Las noticias de la hemeroteca sitúan en torno a los 500.000 euros las ventas del extremo Manuel Arana al Racing de Santander en 2009 y del delantero Natalio Lorenzo al Almería en 2007, dos operaciones que durante años ocuparon posiciones destacadas en la clasificación histórica del club.

Los traspasos clásicos

Antes de la llegada del siglo XXI, los grandes referentes del ranking eran dos operaciones realizadas en el siglo pasado. Pedro Alcañiz fue traspasado al Valencia en 1986, mientras que el guardameta Emilio Isierte puso rumbo al Sporting de Gijón en 1991. Actualizadas a euros, ambas operaciones rondaron los 480.000 euros, aunque las cifras exactas varían según las fuentes de la época.

Pedro Alcañiz. / Archivo

Entre las operaciones más destacadas también figuran los traspasos del defensa Pepe Mora al Recreativo de Huelva en 2009 y del mediapunta Rubén Díez al Tenerife en 2021, ambos por alrededor de 200.000 euros.

Algo por debajo aparecen dos nombres que alcanzarían una destacada relevancia en el fútbol español: Gaizka Mendieta, vendido al Valencia en 1992 por unos 180.000 euros, y Luis Mario Cabrera, traspasado al Atlético de Madrid en 1980 por una cantidad cercana a los 140.000 euros.

Lo que parecía una clasificación prácticamente inamovible durante décadas ha cambiado radicalmente en apenas dos años. Las ventas de Raúl Sánchez, Daijiro Chirino y Álex Calatrava, junto a los ingresos previstos por Jozhua Vertrouwd, reflejan el crecimiento económico y deportivo de un Castellón que ha convertido la revalorización de futbolistas en una de las señas de identidad de su proyecto actual.