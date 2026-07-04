CD Castellón | El Big Data sigue creyendo en el 'método Cala'

La apuesta del CD Castellón por el mercado de la Primera Federación no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia que ha ido consolidándose con el paso de las temporadas. Lejos de centrar sus esfuerzos únicamente en futbolistas con experiencia en la categoría de plata, la dirección deportiva ha encontrado en la tercera división del fútbol español un caladero donde detectar talento preparado para dar el salto. Una fórmula que, hasta el momento, ha ofrecido un balance más que positivo.

Los ejemplos más evidentes se encuentran en la actual plantilla. Diego Barri se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema albinegro tras llegar desde la Primera Federación, mientras que Pablo Santiago y Lucas Alcázar también han respondido con un rendimiento que ha superado las expectativas depositadas en ellos. Tres perfiles distintos, pero con un denominador común: futbolistas que aprovecharon la oportunidad de demostrar que su nivel estaba por encima de la categoría en la que competían.

A esa lista también pertenecen otros nombres que, aunque todavía no han disfrutado del mismo protagonismo, representan una clara apuesta de futuro. Tincho Conde y Marco Doué aterrizaron en Castalia con la intención de crecer dentro del proyecto, mientras que Álvaro García hizo lo propio durante el mercado invernal. Operaciones de bajo coste y con un margen de revalorización considerable, una de las señas de identidad del modelo deportivo impulsado por Bob Voulgaris y ejecutado por la dirección deportiva.

Álvaro García, justo después de anotar frente al Córdoba. / LALIGA

Ese tipo de incorporaciones permite al Castellón competir en un mercado diferente al de otros clubes de Segunda División. En lugar de entrar en pujas por futbolistas ya consolidados en la categoría, el club busca adelantarse al resto detectando jugadores con potencial antes de su explosión definitiva. Una política que reduce el riesgo económico y, al mismo tiempo, abre la puerta a generar importantes plusvalías en caso de que el rendimiento deportivo termine traduciéndose en un traspaso.

La llegada de Fran Castillo encaja plenamente dentro de esa hoja de ruta. El centrocampista comparte varias características con Diego Barri: ambos alcanzaron su madurez futbolística de forma más tardía y ambos llamaron la atención tras firmar una gran temporada en Primera Federación. El Castellón confía ahora en que el nuevo fichaje siga el mismo camino que otros precedentes recientes y vuelva a confirmar la eficacia de un modelo denominado 'método Cala'.