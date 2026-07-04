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CD Castellón | La histórica hazaña de Fran Castillo en sus inicios junto a un entrenador castellonense

El nuevo fichaje albinegro se proclamó campeón de la Copa de Campeones en edad juvenil cuando militaba en la cantera del Málaga CF

Fran Castillo, nuevo fichaje albinegro, durante la celebración del único tanto de la victoria ante el Tarazona.

Fran Castillo, nuevo fichaje albinegro, durante la celebración del único tanto de la victoria ante el Tarazona. / Vicent Marí / Diario de Ibiza

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Fran Castillo se convirtió ayer en la tercera incorporación del CD Castellón en este mercado veraniego, además de la ejecución de la opción de compra de Agustín Sienra. El centrocampista llega después de haber sido una de las revelaciones de Primera Federación, llegando a anotar 10 goles y repartir una asistencia en los 28 partidos que ha disputado con el cuadro pitiuso. No obstante, los inicios profesionales del malagueño vinieron marcados por diferentes etapas de gloria y decepciones.

Éxito en la cantera malacitana

Castillo, natural de Alhaurín de la Torre, dio sus primero pasos profesionales en la cantera del Málaga CF, donde coincidió en categoría juvenil con el técnico de Nules, Sergio Pellicer, durante una temporada para el recuerdo. Aquel equipo, en el que también militaban futbolistas como Javi Ontiveros o Youseff En-Nesyri, conquistó la Copa de Campeones Juvenil por segunda vez en su historia después de derrotar al Sevilla en la final en una tanda de penaltis que el propio Fran Castillo sentenció con un lanzamiento de Panenka en el penalti definitivo (0-3) que demostraba dejaba entrever el desperpajo que ha adquirido en los metros finales.

El título logrado otorgó al cuadro malagueño la oportunidad de poder disputar la UEFA Youth League, pero Fran Castillo ya dio el salto al Atlético Malagueño, donde permaneció durante una campña antes de marcharse al filial del Albacete, aunque su etapa allí no respondió a las expectativas y terminó regresando al CD Alhaurino, el club de su localidad natal. Lejos de rendirse, encontró una segunda oportunidad en el Juventud Torremolinos, donde se convirtió en una de las piezas clave de un proyecto que encadenó dos ascensos consecutivos, desde Tercera Federación hasta Primera Federación.

Su extraordinario rendimiento en Segunda Federación, donde fue reconocido como el mejor jugador de la categoría, llamó la atención de la UD Ibiza, que se adelantó a otros pretendientes para hacerse con sus servicios. En su estreno en la categoría de bronce no solo confirmó las expectativas, sino que se convirtió en el máximo goleador del conjunto pitiuso.

Un jugador de ‘calle’

Fran Castillo es un centrocampista de vocación ofensiva que, con el paso de los años, ha ido adelantando su posición hasta encontrar su mejor versión cerca del área rival. Allí ha explotado un talento basado en el desequilibrio, la imaginación y la capacidad para aparecer entre líneas.

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Hace apenas tres meses, el propio futbolista explicaba el origen de ese estilo de juego tan particular: «Se nota que he jugado mucho en la calle y que me gusta el fútbol sala. Me sale solo, improviso». Sobre su explosión tardía, también se mostraba convencido de que cada carrera tiene su propio ritmo: «La madurez hay jugadores que la tienen antes y otros más tarde», concluía.

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