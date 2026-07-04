Oficial | Iñigo Córdoba, refuerzo de lujo para el CD Castellón

La misma semana que ha confirmado la histórica venta de Álex Calatrava, el CD Castellón ha anunciado la llegada de una de las piezas más cotizadas en el mercado de futbolistas de la categoría de plata. Iñigo Córdoba refuerza la banda izquierda del conjunto orellut. Llega libre tras finalizar su contrato con el Burgos CF y firma hasta el 30 de junio del 2028.

La llegada de Iñigo Córdoba, de 29 años, supone un salto de calidad del Castellón en la jerarquía del mercado de fichajes. Con casi 100 partidos en Primera División, los albinegros demuestran su capacidad para captar futbolistas que antes estaban fuera de su realidad.

Trayectoria en Países Bajos

Córdoba está considerado uno de los mejores jugadores de banda izquierda de la categoría. Solo ha jugado en Segunda en las dos últimas temporadas. Llegó al Burgos en 2024, en parte por la ilusión de jugar con uno de sus hermanos (son tres futbolistas en casa). Procedía de la Primera División holandesa. En los Países Bajos, Iñigo encadenó tres campañas de un óptimo rendimiento. En la primera, en el Go Ahead Eagles, disputó 30 partidos y marcó nueve goles.

En las dos siguientes, el nuevo jugador del Castellón militó en el Fortuna Sittard. También jugó con regularidad: en total, 64 encuentros y otros nueve tantos.

Iñigo Córdoba jugó con el Athletic en Primera. / EFE

Más allá de los números, Iñigo Córdoba ha demostrado en el Burgos (77 partidos y siete goles) su capacidad de sacrificio. Su rendimiento defensivo marca la diferencia en la posición del extremo izquierdo, y a partir de ahí el Castellón confía en sacar todo el rédito al futbolista, en el marco de un sistema colectivo que le permita ser también un notable generador ofensivo.

Más atrás

Además, Córdoba aportará una dosis importante de experiencia a las filas albinegras. Antes de embarcarse en la aventura neerlandesa, el futbolista jugó casi un centenar de partidos en la Primera División española. Formado en la cantera de Lezama, quemó etapas como una de las mayores promesas (internacional en diferentes categorías, incluida la sub-21).

En edad juvenil, Iñigo Córdoba jugaba en Segunda con el Bilbao Athletic. Con el primer equipo del Athletic disputó 96 encuentros oficiales (Liga y Europa League) repartidos en tres temporadas y media. Posteriormente jugó media campaña en el Deportivo Alavés (otros siete partidos en Primera).