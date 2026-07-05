¡El avance de la campaña de abonos del CD Castellón para la temporada 2026/2027!

La campaña de abonos del CD Castellón ya está a la vuelta de la esquina. Está marcada por la ilusión generada por una temporada que ha vuelto a enganchar a la afición albinegra.

El curso vivido en el SkyFi Castalia ha reforzado el vínculo entre el equipo y una grada que se ha convertido en uno de los grandes activos del club: ambiente, fidelidad, presión competitiva y una sensación creciente de pertenencia en torno a un proyecto que quiere consolidarse en el fútbol profesional. El buen rendimiento deportivo, las tardes de máxima conexión en el estadio y la respuesta constante de la hinchada han impulsado una campaña que vuelve a medir la fuerza social del Castellón, que ha soñado con su regreso a la élite.

El SkyFi Castalia, escenario de algunas de las mejores entradas de la temporada, aspira a seguir siendo un fortín en el próximo curso, con una masa social movilizada y convencida de que el equipo mantiene margen para crecer y soñar con el regreso a Primera División. La respuesta de los abonados confirmará que el albinegrismo ha llegado al verano con hambre de más.

Primeras informaciones

A escasas horas de que el Castellón, de forma oficial, haga oficial toda la información, aquí va el avance de el Periódico Mediterráneo.

El club lanzará su campaña de abonados para la temporada 2026/2027 con una línea claramente continuista y un mensaje de fondo: premiar la fidelidad de la afición albinegra, mantener el carácter accesible del SkyFi Castalia y seguir reforzando el sentimiento de pertenencia en torno al club.

La entidad presidida por Haralabos Voulgaris apuesta un año más por la contención en los precios, con tarifas que apenas varían respecto al curso anterior y con las zonas más populares del estadio congeladas. Una decisión que busca preservar el ambiente familiar, popular y cercano que históricamente ha definido al feudo orellut.

La campaña mantiene la estructura de doble modalidad, Básico y Premium, con las ventajas ya conocidas por los abonados, aunque incorpora una novedad relevante: el abono Premium incluirá el acceso a los partidos de un play-off de ascenso, en caso de que el CD Castellón dispute esa fase durante la temporada, como ha sido el caso de la 2025/2026.

Pablo Casado

1. Precios contenidos y un SkyFi Castalia accesible

Una de las principales claves de la campaña es la voluntad del club de no tensionar el bolsillo del abonado. Los precios apenas presentan variaciones respecto a la temporada anterior y las zonas más populares del SkyFi Castalia mantienen sus tarifas congeladas.

El objetivo es claro: que el estadio siga siendo un espacio accesible para la afición y que el crecimiento del club no rompa el vínculo con su masa social. El Castellón quiere llenar el coliseo de la avenida Benicàssim, pero también conservar su esencia.

2. Dos modalidades: Básico y Premium

El CD Castellón mantiene la fórmula de las dos modalidades de abono: Básico y Premium. La estructura da continuidad a un modelo que la afición ya conoce y que permite elegir entre una opción más sencilla y otra con mayores ventajas.

La gran novedad aparece en la modalidad Premium, que suma el acceso a los partidos de play-off de ascenso. Un añadido importante en una temporada en la que el club quiere seguir creciendo deportivamente y mantener viva la ambición.

3. Más margen para el abonado en el uso del asiento

Otra de las claves está en la política de asistencia. El club amplía a cuatro ausencias (sin liberar ni ceder la localidad) el umbral a partir del cual podría contemplarse la suspensión del abono.

La medida busca un equilibrio entre dos realidades: por un lado, fomentar el compromiso del abonado con la comunidad albinegra; por otro, respetar la vida personal de cada aficionado.

La filosofía se mantiene intacta: evitar asientos vacíos en el SkyFi Castalia y favorecer que otros seguidores puedan acudir al estadio cuando un abonado no pueda hacerlo.

4. Más facilidades para ceder la localidad

El Castellón también introduce mejoras orientadas a hacer más flexible la cesión de localidades. La intención es facilitar que el asiento se utilice incluso cuando el abonado titular no pueda acudir al partido.

Con esta medida, el club refuerza una idea de comunidad: el abono no es solo un derecho individual, sino también una herramienta para que el SkyFi Castalia presente el mejor ambiente posible cada jornada.

5. Incentivos a la asistencia real

La campaña también incorpora nuevos incentivos vinculados a la asistencia real al estadio. El CD Castellón quiere premiar a quienes acuden de forma habitual a su casa y contribuyen directamente al ambiente de partido.

El club entiende que la fuerza de su afición es uno de sus principales activos competitivos. Por eso, la nueva campaña busca reforzar el compromiso de quienes están presentes cada fin de semana empujando al equipo desde la grada.

6. El abono, también dentro de la familia

Otra mejora destacada es la posibilidad de mantener el abono dentro del entorno familiar en determinadas circunstancias. La medida refuerza el componente sentimental y generacional del albinegrismo, muy presente en una afición acostumbrada a transmitir el vínculo con el club de padres a hijos.

Castalia no es solo un estadio. Para muchos abonados, es una tradición familiar. Y el club quiere proteger también esa dimensión emocional.

Galería | El Castellón-Almería, desde la previa y hasta el final, en 100 fotos / Gabriel Utiel / Erik Pradas

Una campaña para crecer con la afición

Con esta campaña de abonos 2026/2027, el CD Castellón vuelve a lanzar un mensaje de continuidad, fidelidad y pertenencia. La entidad quiere seguir creciendo, pero sin perder el contacto con una afición que ha sido decisiva en los últimos años.

Precios contenidos, zonas populares congeladas, dos modalidades de abono, mejoras en el Premium, más flexibilidad en el uso del asiento e incentivos a la asistencia. Esas son las claves de una campaña diseñada para que el SkyFi Castalia siga siendo el gran motor del Castellón.