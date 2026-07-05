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La Federación de Peñas del CD Castellón tiene nuevo presidente: Descubre quién es

Alejandro Moll será el encargado de encabezar la agrupación

José Duarte, el vicepresidente

Alejandro Moll, nuevo presidente de la Fedpecas, en el Estadio del Algeciras CF, penúltimo desplazamiento del CD Castellón en la temporada 23/24

Alejandro Moll, nuevo presidente de la Fedpecas, en el Estadio del Algeciras CF, penúltimo desplazamiento del CD Castellón en la temporada 23/24 / Mediterráneo

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Desde que el pasado mes de junio Alberto Aicart emitiera un comunicado anunciando su desvinculación de la Federación de Peñas del CD Castellón (Fedpecas) colectivo que había presidido durante los últimos nueve años, se esperaba una notificación oficial por parte de la organización albinegra en la que se diera a conocer la composición de la nueva Junta Directiva.

Ese comunicado se ha producido en la mañana de hoy, cuando la Fedpecas, a través de sus redes sociales, ha anunciado su nuevo organigrama tras la celebración de una Asamblea Extraordinaria. La entidad estará presidida por Alejandro Moll Bernad, que contará con José Duarte Castellano como vicepresidente. Por su parte, Salvador Rico García asumirá el cargo de tesorero, mientras que Sabrina Llorens Valls será la secretaria de la organización.

Además, el grupo de vocales estará representado por las peñas La Roca Albinegra Vilafamés, Els 4 Muts, Pasión Albinegra, Los 5 Albinegros, Bellotes Albinegres, Peña Albinegra L'Alcora, Korner Luquehay, Korner Kiriki, Racó Orellut, Peña Dealbert, Peña Pedro Alcañiz de Madrid, Peña Juanjo Nieto, Arkángeles Albinegros y Racó Albinegre, que formarán parte activa de esta nueva etapa dentro del colectivo.

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En el mismo comunicado, la Fedpecas también ha querido agradecer a Alberto Aicart su dedicación y trabajo durante los últimos nueve años al frente de la federación. Asimismo, la entidad informa de la aprobación por unanimidad del inicio de los trámites necesarios para cambiar la denominación de Fedpecas por la de “Asociación de Peñas del C.D. Castellón”. Según recoge el propio comunicado, este cambio tiene como objetivo “actualizar los fines de la misma a la normativa actual para asociaciones sin ánimo de lucro”.

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