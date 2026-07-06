Todo sobre la campaña de abonos del CD Castellón: precios, plazos, novedades...

El CD Castellón ya ha puesto en marcha la campaña de abonos para la temporada 2026/27. Bajo el lema Inmortales. Las veces que haga falta, la entidad albinegra busca mantener el extraordinario respaldo social de los últimos años en un curso que volverá a disputarse en Segunda División y en el que el objetivo pasa por seguir llenando el SkyFi Castalia jornada tras jornada. Otro 'sold out' está en marcha.

La campaña arrancará el 7 de julio con el periodo de renovaciones on line, que permanecerá abierto hasta el 26 de julio. Posteriormente llegará el turno de las reubicaciones, del 28 de julio al 2 de agosto, mientras que las nuevas altas podrán formalizarse entre el 4 y el 9 de agosto, siempre siguiendo el orden de inscripción del Carnet Albinegre de la pasada temporada.

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Renovaciones prioritarias

Como principal novedad organizativa, el club mantiene la apuesta por la renovación telemática para la inmensa mayoría de los abonados. La atención presencial quedará reservada a los mayores de 65 años, familias numerosas y monoparentales, además de aquellas personas que hayan solicitado cita previa por incidencias o consultas. El servicio presencial se ofrecerá entre el 13 y el 24 de julio, de lunes a viernes, en la Tribuna VIP (puerta 4) del SkyFi Castalia.

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Los abonados conservarán su localidad hasta el 26 de julio. Una vez concluido ese plazo, todos los asientos que no hayan sido renovados quedarán liberados y perderán tanto su antigüedad como el resto de derechos asociados al abono.

Reubicaciones y altas

Aquellos aficionados que deseen cambiar de asiento deberán indicarlo durante el proceso de renovación. De este modo conservarán inicialmente su localidad y podrán optar a otra disponible durante el periodo específico de reubicaciones, fijado entre el 28 de julio y el 2 de agosto. El cambio únicamente podrá realizarse una vez.

En cuanto a las nuevas altas, el club seguirá premiando la fidelidad de quienes adquirieron el Carnet Albinegre durante la temporada anterior. Serán estas personas quienes, siguiendo el orden de antigüedad de dicho carnet, recibirán la posibilidad de convertirse en abonados entre el 4 y el 9 de agosto, siempre en función de la disponibilidad de localidades.

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El compromiso con la asistencia

El club también insiste en una de las medidas implantadas la pasada temporada para optimizar la ocupación del SkyFi Castalia. Los abonados que no puedan acudir a un partido podrán liberar su asiento y recibir una compensación económica si esa localidad se vende, con un descuento acumulable en la renovación de la siguiente campaña.

Además, la entidad recuerda que, si un abonado no asiste a cuatro encuentros y tampoco libera su asiento ni genera una entrada para otra persona, el club podrá imponer sanciones e incluso proceder a la baja del abono. Una medida con la que pretende maximizar la asistencia a un estadio que volverá a registrar una elevada demanda de localidades.

Abono premium y nueva segmentación

La gran novedad del Abono Premium es que, además de todas las ventajas comunes, incluye los posibles partidos del play-off de ascenso que dispute el Castellón en Castalia y los encuentros de Copa del Rey frente a rivales de la misma categoría o inferior. También ofrece una tarjeta física gratuita y mejora el descuento para adquirir la camiseta oficial, que pasa del 10% al 15%

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Otra de las principales novedades de la campaña es la nueva segmentación del SkyFi Castalia. El club divide por primera vez las gradas de Tribuna y Preferencia entre zonas Centro y Lateral, diferenciando el precio de las localidades según su ubicación respecto al terreno de juego. Con esta redistribución, el Castellón adapta la política de precios a la demanda de cada sector del estadio, mientras mantiene sin cambios el resto de zonas, entre ellas Goles Altos, Gol Norte Bajo y la Grada de Animación, que pasa a ocupar todo el Gol Sur Bajo.

Consulta toda la información de la campaña de abonos en este pdf.