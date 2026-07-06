CD Castellón | Douglas Aurélio, un último curso para convencer al SkyFi Castalia
El brasileño, en su último año de contrato, a borrar dos cursos marcados por las lesiones
Douglas Aurélio entra en una temporada clave para su futuro en el CD Castellón. El extremo brasileño, con contrato hasta el 30 de junio del 2027, afronta su último año vinculado al club tratando de recuperar continuidad después de dos cursos en los que las lesiones han condicionado por completo su rendimiento y su peso en el equipo.
El atacante llegó a Castalia como un futbolista diferencial, con desborde, potencia y capacidad para romper partidos desde cualquiera de las bandas. Sus cifras como albinegro siguen siendo interesantes, con 48 encuentros y 10 goles, pero el problema ha sido todo lo que no ha podido jugar. Una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida en febrero del 2025, le dejó fuera del tramo decisivo de la temporada, unas 14 jornadas.
Luego, en la 2025/2026, apenas pudo disputar tres partidos y 41 minutos, que aprovechó para no dejar en blanco su casillero de goles y anotó un tanto ante la Real Sociedad B desde los once metros en el SkyFi Castalia, antes de volver a caer por una lesión meniscal en la misma rodilla. Después, apenas un par de ratos más.
Un año para reinvidicarse
En total, entre una cosa u otra, Douglas se quedó sin más de medio centenar de partidos. Demasiado tiempo fuera para un futbolista llamado a ser importante en el ataque 'orellut'. El Castellón necesita recuperar la mejor versión de un futbolista que, sano, puede ofrecer desequilibrio, gol y profundidad.
Para Douglas, el reto es todavía mayor: demostrar que sigue teniendo sitio en el proyecto y que las lesiones no han escrito el final de su etapa en el SkyFi Castalia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
- La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
- Directo Almería-Castellón: Ganar... o hasta la próxima temporada en Segunda División
- El Castellón ficha a Juan Casajús, el nuevo fenómeno español de los banquillos al que comparan con Guardiola e impacta en Kuwait
- ¡El avance de la campaña de abonos del CD Castellón para la temporada 2026/2027!
- Iñigo Córdoba, algo más que un fichaje para el CD Castellón
- Informe CD Castellón | Cómo explicar a un niño que el adiós de su ídolo es una buena noticia
- Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón