CD Castellón | Douglas Aurélio, un último curso para convencer al SkyFi Castalia

Douglas Aurélio entra en una temporada clave para su futuro en el CD Castellón. El extremo brasileño, con contrato hasta el 30 de junio del 2027, afronta su último año vinculado al club tratando de recuperar continuidad después de dos cursos en los que las lesiones han condicionado por completo su rendimiento y su peso en el equipo.

El atacante llegó a Castalia como un futbolista diferencial, con desborde, potencia y capacidad para romper partidos desde cualquiera de las bandas. Sus cifras como albinegro siguen siendo interesantes, con 48 encuentros y 10 goles, pero el problema ha sido todo lo que no ha podido jugar. Una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida en febrero del 2025, le dejó fuera del tramo decisivo de la temporada, unas 14 jornadas.

Luego, en la 2025/2026, apenas pudo disputar tres partidos y 41 minutos, que aprovechó para no dejar en blanco su casillero de goles y anotó un tanto ante la Real Sociedad B desde los once metros en el SkyFi Castalia, antes de volver a caer por una lesión meniscal en la misma rodilla. Después, apenas un par de ratos más.

Douglas Aurélio, antes del lanzamiento de penalti que significó el 5-1 ante la Real Sociedad B. / KMY ROS

Un año para reinvidicarse

En total, entre una cosa u otra, Douglas se quedó sin más de medio centenar de partidos. Demasiado tiempo fuera para un futbolista llamado a ser importante en el ataque 'orellut'. El Castellón necesita recuperar la mejor versión de un futbolista que, sano, puede ofrecer desequilibrio, gol y profundidad.

Para Douglas, el reto es todavía mayor: demostrar que sigue teniendo sitio en el proyecto y que las lesiones no han escrito el final de su etapa en el SkyFi Castalia.