El CD Castellón traspasa a Rody Hoegee al Feyenoord

Rody Hoegee, entrenador especialista en las acciones a balón parado, no continuará en el CD Castellón. El preparador neerlandés ha sido contratado por uno de los gigantes del fútbol de su país, y actual subcampeón de la Eredivisie, el Feyenoord. Trabajará bajo las órdenes de un viejo conocido de la Liga española, el ex del FC Barcelona, Giovanni van Bronckhorst.

Hoegee se marcha tras una temporada en el SkyFi Castalia. El Castellón recibirá una cuantía por el traspaso. Dentro del cuerpo técnico del equipo orellut que comanda Pablo Hernández, fue uno de los principales responsables de las jugadas de estrategia, un ámbito fundamental en el exitoso desarrollo de la pasada campaña albinegra.

El neerlandés regresa a uno de sus antiguos clubs. Antes que entrenador, Hoegee fue portero en equipos como el Sparta Rotterdam, el Cambuur, el Willem II o el propio Feyenoord (en edad juvenil).

Una vez retirado, Hoegge se encargó de entrenar a los guardametas, con amplia experiencia el Dordrecht o la selección sub-18 de los Países Bajos. Posteriormente, se especializó en la pelota parada.

El caso de Abel Resino La última vez que el CD Castellón ingresó dinero por la marcha de un miembro técnico fue en 2009. Mediada la temporada, el Atlético de Madrid contrató al entrenador principal, Abel Resino. Según los reportes de la época, el entrenador tenía una cláusula de 300.000 euros, pero finalmente se marchó por 180.000 y un partido amistoso.

Con esas credenciales, Rody Hoegee fue contratado por el CD Castellón el pasado verano. La pelota parada es una de las prioridades del club albinegro. Está muy presente en el centro de trabajo: al entrar en una de las dependencias de la Ciudad Deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol, se puede observar una gran tabla, que se actualiza tras cada jornada con la clasificación de los equipos de la Liga en la pelota parada. Entrenadores y jugadores tienen muy claro el énfasis que hay que dedicar a esta materia.

Por si se les olvida, existen bonus relacionados con el balón parado. En el proceso de progreso continuo que experimenta el Castellón que preside Haralabos Voulgaris, el trabajo en este tipo de acciones es un asunto preferente. El resultado se ha visto, en especial, esta temporada, donde el equipo de Pablo Hernández marcó diferencias.

Los números de la temporada

En total, según las bases de datos consultadas, el Castellón generó 24 goles en acciones de estrategia, un registro que lo situó entre los mejores de la Liga. De esos goles, 13 fueron en córners: cinco de Brignani, tres de Camara y tres Barri, uno de Sienra y otro de Jakobsen.

La cosecha habría sido incluso mayor si hubieran sido válidos los goles de Lucas Alcázar y Fabrizio Brignani al Cádiz y al Real Zaragoza, extrañamente anulados.

Rody Hoegee, entre Bob Voulgaris y Ramón Soria, antes de un partido en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Otra variante que dio frutos fueron las faltas. No los lanzamientos directos, pero sí la consecuencia de la pizarra. Así llegaron cinco goles: Brignani, Mabil, Barri, Cala y Sienra. También mejoró el Castellón la eficacia en los penaltis, una faceta que le torturó no hace tanto. Esta temporada anotó seis goles de penal (tres de Cala, dos de Suero y uno de Douglas Aurélio).

Un reemplazo

El Castellón, que antes de Hoegee tuvo al italiano Lorenzo Dolcetti como especialista del balón parado, buscará un reemplazo. El cuerpo técnico de Pablo Hernández el pasado curso se completaba con Sergi Ripollés (segundo entrenador), Carlos Gómez (entrenador de porteros) y Paco Urdiain y Dennis Van der Meulen (analistas técnicos), además de preparadores físicos, readaptadores, servicios médicos, etc.