Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Novedades en el cuerpo técnico de Pablo Hernández

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Hoegee, Ripollés, Urdiain y Pablo Hernández, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Globeenergy.

Hoegee, Ripollés, Urdiain y Pablo Hernández, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

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Redacción

Redacción

Castellón

Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.

El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. De momento, varias salidas, muchos rumores y alguna operación.

La primera incorporación es es la de Álvaro Martín y la segunda, Juanjo Nieto. También se han sumado Fran Castillo e Iñigo Córdoba. Además, Sienra, que acababa contrato, seguirá de albinegro.

En las salidas, ya se confirmó la del capitán Salva Ruiz. Se suma al adiós de los cedidos Tommaso De Nipoti, Agustín Sienra y Beñat Gerenabarrena. Además, José Albert Andrés vuelve de la UD Ibiza al primer equipo.

También se ha confirmado el adiós de Brian Cipenga, rumbo al Almería. Y la desvinculación de Mamadou Traoré. Pero, sobre todo, el traspaso récord de Álex Calatrava al Espanyol.

El movimiento del verano ha alcanzado también al cuerpo técnico: Rody Hoegee, especialista en la pelota parada, se marcha traspasado al Feyenoord.

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