Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Novedades en el cuerpo técnico de Pablo Hernández

Con la temporada 2025/2026 ya finalizada, los equipos han comenzado a moverse en busca de refuerzos.

El CD Castellón es uno de los clubs que ya se ha visto inmerso en el habitual mercado de fichajes estival. De momento, varias salidas, muchos rumores y alguna operación.

La primera incorporación es es la de Álvaro Martín y la segunda, Juanjo Nieto. También se han sumado Fran Castillo e Iñigo Córdoba. Además, Sienra, que acababa contrato, seguirá de albinegro.

En las salidas, ya se confirmó la del capitán Salva Ruiz. Se suma al adiós de los cedidos Tommaso De Nipoti, Agustín Sienra y Beñat Gerenabarrena. Además, José Albert Andrés vuelve de la UD Ibiza al primer equipo.

También se ha confirmado el adiós de Brian Cipenga, rumbo al Almería. Y la desvinculación de Mamadou Traoré. Pero, sobre todo, el traspaso récord de Álex Calatrava al Espanyol.

El movimiento del verano ha alcanzado también al cuerpo técnico: Rody Hoegee, especialista en la pelota parada, se marcha traspasado al Feyenoord.

Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de el Periódico Mediterráneo.

La semana comienza con una salida en el cuerpo técnico. El especialista en pelota parada, Rody Hoegee, se marcha al Feyenoord. Lee aquí toda la información.

Otro que cae. Iñigo Córdoba firma por dos temporadas.

Nuevo fichaje. Un día después de la marcha de Álex Calatrava, llega Fran Castillo.

El club albinegro comunicó una serie de bajas en el filial albinegro, que militará en Tercera RFEF tras el descenso. Son los casos de Álex Alcira, David Sellés, Jorge Domingo, Marcos Montero, Isi Angulo, Ludovic Zom a Zom, Toni Gabarri (firma por el Nàstic de Tarragona) y Rubén Catalá.

La venta de Cala es histórica para el CD Castellón. Conoce aquí todas las claves y las cifras de la operación.

El Castellón ha anunciado el adiós de Mamadou Traoré, tras su cesión al Teruel. Lee aquí toda la información.

YA ES OFICIAL. Cala, traspasado al Espanyol por algo más que su cláusula de rescisión (cinco millones de euros).

Nuevo destino para un ex del Castellón: el delantero Adri Fuentes cambia el Córdoba por el Mallorca.

El defensa Agustín Sienra seguirá en el Castellón hasta 2029. Lee aquí toda la información.