Mercado | Vinculan al mejor jugador de la Segunda División neerlandesa con el CD Castellón

El CD Castellón se está dando prisa para armar una plantilla competitiva con el objetivo de poner a disposición de Pablo Hernández los mejores mimbres de cara a una campaña ilusionante. Apenas han transcurrido seis días de julio y la entidad albinegra ya ha anunciado las incorporaciones de Álvaro Martín, Juanjo Nieto, Fran Castillo e Iñigo Córdoba, además de ejecutar la opción de compra para hacerse con los servicios de Agustín Sienra. Pero la cosa no acaba aquí.

Desde ayer ha comenzado a sonar con fuerza un posible fichaje para el CD Castellón. La información, adelantada por el periodista Wout Fassbender, apuntaba que el cuadro orellut se había interesado en Jari Vlak (pincha para acceder a su perfil en Tranfermarkt), jugador del ADO Den Haag, equipo neerlandés recién ascendido a la Eredivisie. Además, un medio fiable en los Países Bajos como Voetbal International se ha hecho eco de la noticia, añadiendo el interés del propio futbolista por unirse a la escuadra castellonense.

De hecho, a Jari Vlak le resta un año de contrato y se encontraba en negociaciones con su club para acordar una renovación, pero habría dejado esas conversaciones en pausa tras conocer el interés del Castellón. El jugador espera ahora que el ADO Den Haag colabore con la entidad albinegra para alcanzar un acuerdo, ya que Vlak no quiere dejar escapar esta oportunidad.

El mejor jugador de la Segunda División

Jari Vlak fue nombrado mejor jugador de la Segunda División neerlandesa la pasada campaña, después de liderar al ADO Den Haag hacia el título con una aportación de 11 goles y siete asistencias. Unas estadísticas que no llegaron por casualidad para el capitán del equipo, de solo 27 años, ya que la temporada anterior también había mostrado una notable facilidad para ver portería, con 10 tantos y cuatro asistencias.

Vlak es un centrocampista llegador que, pese a medir 1,91 metros, tiene buen trato de balón y destaca por su capacidad para encontrar espacios en el área. Gran parte de los goles que anotó la pasada campaña llegaron mediante apariciones desde segunda línea, demostrando su inteligencia para interpretar cuándo y dónde recibir en zonas de remate.

Además, también cuenta con experiencia en la máxima categoría neerlandesa, donde disputó 48 partidos en dos temporadas durante su etapa en el FC Emmen, logrando marcar un gol en cada una de ellas. En la segunda categoría, sus estadísticas se disparan para tratarse de un jugador que no ocupa la posición de delantero centro. En los 215 partidos que ha disputado, ha anotado 40 goles y ha repartido 32 asistencias.

Agencia de representación con vínculo 'orellut'

Otro aspecto que no pasa desapercibido es la agencia de representación a la que pertenece Jari Vlak, E.F.M. International B.V. En ella también figuran exfutbolistas del CD Castellón como Dajiro Chirino o Jozhua Vertrouwd y el albinegro Albert Lottin, una muestra de las operaciones que ya se han llevado a cabo entre la entidad albinegra y dicha agencia.