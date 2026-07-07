El CD Castellón desvela la nueva colección de ropa de paseo y entrenamiento

Después de presentar la primera equipación para la temporada 2026/27, el CD Castellón continúa descubriendo la imagen que acompañará al equipo durante el próximo curso. El club albinegro ya ha puesto a la venta las nuevas colecciones de entrenamiento y paseo, diseñadas por la firma italiana Erreà, que vestirán tanto a los futbolistas en su día a día como al cuerpo técnico y a la expedición en los desplazamientos.

La nueva colección mantiene la identidad visual estrenada con la camiseta oficial y apuesta por un diseño elegante, sobrio y funcional. El negro vuelve a ser el color predominante para el staff, acompañado por detalles en blanco y diferentes tonalidades grises y verdes, siguiendo la línea estética que caracteriza a la entidad albinegra. Para los jugadores, manda el blanco sobre el negro, el verde y el gris.

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En la gama de entrenamiento destacan las camisetas técnicas, pantalones, bermudas, sudaderas... con versiones para adultos y niños.

Por su parte, la línea de paseo está pensada para los desplazamientos y los actos oficiales del club. Incluye polos, camisetas, sudaderas, pantalones largos, bermudas y chaquetas... todas ellas con un diseño más casual, pero manteniendo la imagen corporativa del Castellón. Son las prendas que lucirán jugadores y técnicos en sus viajes y concentraciones durante toda la temporada. También en la cantera.

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Pretemporada, al punto

La nueva ropa comenzará a verse muy pronto sobre el césped. El equipo dirigido por Pablo Hernández iniciará en los próximos días la pretemporada, que combinará las sesiones en la Ciudad Deportiva La Coma con la concentración prevista en Olot.

Con este lanzamiento, el club de Castalia completa una nueva fase de la presentación de la colección 2026/27. Tras la buena acogida de la primera camiseta, el club pone ahora a disposición de los aficionados toda la indumentaria que utilizará el primer equipo en su preparación diaria y en sus desplazamientos, reforzando además la apuesta conjunta con Erreà por ofrecer una gama de productos cada vez más amplia y adaptada a las diferentes necesidades de jugadores y seguidores.

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Consulta aquí toda la ropa de la nueva colección.