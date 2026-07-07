Las cinco claves de la campaña de abonos del CD Castellón

El CD Castellón presentó ayer la campaña de abonos para la temporada 2026/27. Bajo el lema Inmortales. Las veces que haga falta, el club albinegro pone en marcha un proceso que incluye algunas novedades importantes respecto al pasado curso, desde la reorganización del estadio hasta los nuevos beneficios de la modalidad Premium.

Estas son las cinco claves que deben conocer los aficionados.

Un calendario con tres fases: renovación, reubicación y nuevas altas

La campaña comenzará el 7 de julio con la apertura del periodo de renovaciones on line, que permanecerá activo hasta el 26 de julio. El 13 de julio comenzará la presencial para mayores de 65 años, citas previas y familias numerosas. Los abonados conservarán su asiento hasta el 26.

Posteriormente, entre el 28 de julio y el 2 de agosto, llegará el turno de las reubicaciones para aquellos aficionados que deseen cambiar de localidad.

Por último, el club abrirá el proceso de nuevas altas del 4 al 9 de agosto, siguiendo el orden de inscripción del Carnet Albinegre de la temporada pasada y siempre en función de la disponibilidad de localidades.

Nuevos precios según la ubicación del asiento

Otra de las grandes novedades de esta campaña es la revisión de la estructura de precios. El Castellón ha decidido segmentar con mayor precisión algunas zonas de Castalia para diferenciar el valor de las localidades.

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A partir de esta temporada, tanto Tribuna como Preferencia se dividen entre zonas Centro y Lateral, de manera que los asientos situados junto a la línea de medio campo tendrán un precio superior al de las zonas laterales.

El resto del estadio mantiene su distribución habitual, con Goles Altos, Gol Norte Bajo y la Grada de Animación, que ocupará todo el Gol Sur Bajo.

El Abono Premium gana protagonismo

El Castellón mantiene dos modalidades de carnet: Básico y Premium.

La principal diferencia es que el Abono Premium incluye los posibles partidos del play-off de ascenso que se disputen en Castalia, además de los encuentros de Copa del Rey frente a rivales de la misma categoría o inferior.

Asimismo, ofrece ventajas adicionales como la tarjeta física gratuita y un descuento del 15% en la compra on line de la camiseta oficial, frente al 10% del Abono Básico.

Segmentación. / CD Castellón

¿Cómo podrán hacerse nuevos abonados?

El crecimiento de la masa social obliga al club a regular cuidadosamente las nuevas incorporaciones. Por ello, las nuevas altas no se abrirán de forma libre. Tendrán prioridad los poseedores del Carnet Albinegre de la pasada temporada, que irán recibiendo su turno para adquirir un abono siguiendo el orden de antigüedad de inscripción.

La disponibilidad dependerá, además, de las localidades que queden libres una vez finalicen las renovaciones y las reubicaciones.

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Experiencias VIP para los aficionados

El CD Castellón continúa apostando por ampliar la oferta de hospitalidad de Castalia, que incorpora modalidades de experiencias VIP, dirigidas tanto a empresas como a aficionados que quieran disfrutar de los partidos desde una ubicación privilegiada.

Además de los tradicionales palcos, el club ofrecerá diferentes opciones de hospitality con servicios exclusivos, zonas de restauración y espacios reservados, en línea con la transformación que está experimentando el estadio en los últimos meses.

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La apuesta coincide con las obras que se están llevando a cabo en el SkyFi Castalia, donde se habilitarán nuevas zonas VIP en Tribuna Alta, reforzando una línea estratégica con la que el Castellón busca mejorar la experiencia del espectador y aumentar los ingresos por día de partido.