De l'Alcora a Castalia: el CD Castellón apuesta por la cantera para completar la portería: "Es un orgullo"

El CD Castellón ha anunciado la renovación de Sergi Torner. El canterano de l'Alcora será uno de los porteros del primer equipo en la próxima temporada. Torner, de 22 años, firma con el club orellut por dos campañas, hasta junio de 2028.

Sergi Torner ha sido el portero de referencia del filial en las últimas campañas. En la pasada, en Segunda RFEF, disputó 28 encuentros. La próxima será su sexta temporada en el club albinegro, al que llegó en edad juvenil. Después de estar en dinámica de entrenamientos del primer equipo, da el salto definitivo. "Estoy muy contento y muy ilusionado", ha comentado Torner tras el anuncio. "Soy del Castellón desde pequeño. El club ha apostado por mí y yo he apostado por el club desde el primer momento", ha añadido.

Sergi Torner, en l'Alcora. / CD Castellón

"Es un orgullo. No se puede explicar con palabras lo que significa para mí ser jugador del primer equipo", ha dicho Torner en declaraciones facilitadas por el club. "Tiene mucha importancia que la gente de Castellón pueda estar en el primer equipo. Es un trabajo de muchos años", ha indicado. Junto a Torner, que es de l'Alcora, este año estará en la primera plantilla el castellonense Juanjo Nieto y el ondense José Albert, además del entrenador Pablo Hernández y otros miembros del cuerpo técnico.

Torner otea con optimismo la próxima temporada. "Se está creando una familia muy buena, ya del año pasado. También hay nuevos fichajes que aportarán muchísimo", ha señalado: "Es una temporada muy ilusionante".

La continuidad de Sergi Torner se une a la de Agustín Sienra. El club prolongó el vínculo con el defensa argentino. Hasta la fecha, el CD Castellón ha oficializado cuatro fichajes: el lateral Juanjo Nieto, los centrocampistas Fran Castillo y Álvaro Martín y el extremo Iñigo Córdoba, además del regreso del cedido José Albert.