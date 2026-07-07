Mercado | El Castellón anuncia la cesión de Ismael Fadel a un equipo de Primera Federación

El CD Castellón ha anunciado esta mañana la salida de Ismael Fadel, que jugará cedido hasta final de temporada en la UD Ibiza, equipo que milita en Primera Federación. El joven defensor, de 22 años, llegó el pasado mercado de invierno a la entidad albinegra procedente del Yeclano Deportivo y firmó un contrato hasta junio de 2027. Rápidamente se hizo con la titularidad en el filial y, a las pocas semanas de su incorporación, tuvo la oportunidad de debutar en Segunda División, cuajando una gran actuación en una victoria abultada en Valladolid.

El canterano del Real Zaragoza fue uno de los habituales para Pablo Hernández en los entrenamientos y llegó a disputar tres encuentros con el primer equipo. Además, en el Castellón B ejerció como líder de la defensa y fue uno de los jugadores más relevantes de la plantilla. En total, el zaguero disputó 34 partidos entre el Yeclano Deportivo, el filial albinegro y el primer equipo, y logró ver portería en dos ocasiones.

El pasado mes de febrero, el custodio de la entidad, Haralabos Voulgaris, detalló en una entrevista concedida a Mediterráneo los objetivos del club con el joven defensor: «Es un fichaje del primer equipo. Su situación es similar a la que tuvo Jozhua Vertrouwd en su primera temporada con nosotros: entrenar y competir con el primer equipo, a la vez que estar disponible para el filial si no tiene minutos con el primer equipo. Creemos que ese camino le ofrece la mejor oportunidad de desarrollarse y contribuir», comentó.

Por ello, esta cesión a la UD Ibiza puede ayudar a Ismael Fadel a seguir creciendo futbolísticamente en una categoría en la que todavía no ha competido y en la que, por tanto, vivirá su debut.

Una nueva operación con el cuadro pitiuso

Precisamente, hace apenas unos días, ambos clubes volvieron a sentarse a negociar por otro futbolista, aunque en una operación a la inversa. Entonces, el Castellón estaba interesado en incorporar a uno de los jugadores referentes del cuadro isleño: Fran Castillo. Ambos clubes alcanzaron un acuerdo para que el futbolista recalara en el SkyFi Castalia.

Además, durante la pasada campaña, ambas entidades ya concretaron una operación similar con la cesión del joven canterano José Albert hasta final de temporada.

Comunicado oficial

El Club Deportivo Castellón y la UD Ibiza han acordado la cesión de Ismael Fadel al conjunto pitiuso hasta final de temporada.

Fadel aterrizó en la entidad albinegra en el mercado de invierno de 2026. Con el filial del CD Castellón disputó 14 encuentros en 2ª RFEF y anotó dos tantos. Con la primera plantilla debutó en Valladolid como titular y tuvo minutos en Castalia ante la Cultural Leonesa y en Anduva frente al Mirandés.

¡Mucha suerte esta campaña, Fadel!