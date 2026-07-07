Mercado | Los cinco nuevos porteros de la cantera del CD Castellón

Está siendo un verano muy ajetreado en los despachos de la cantera del CD Castellón. Los responsables del fútbol base trabajan a contrarreloj con el firme objetivo de potenciar el nivel de sus plantillas y armar equipos competitivos. En esta profunda reestructuración de cara al próximo curso liguero, destaca una estrategia muy clara: la llegada de nuevos porteros para cubrir casi todas las líneas del conjunto albinegro.

Juventud y experiencia para el filial

El movimiento más destacado se ha producido en la portería del filial albinegro. El oscense Iván Bierge, de 23 años, aterriza en la capital de la Plana dispuesto a convertirse en el guardián del CD Castellón B. El arquero llega procedente del Terrassa, donde ha militado las dos últimas campañas, y su rol será dinámico, ya que estará a caballo entre el primer equipo de la entidad y el filial. Bierge cuenta con una sólida trayectoria tras formarse en el Huesca y pasar por clubes como el Patacona, Levante, Brea y Barbastro.

David Canoves. / Mediterráneo

Para el Juvenil A, que compite en la exigente División de Honor, la dirección deportiva ha cerrado la contratación del valenciano David Canovés. A sus 18 años, este prometedor portero llega desde el Juvenil A del Patacona. Su currículum formativo es amplio y de garantías, habiendo dejado huella previamente en las categorías inferiores del Aldaia, Fundación Valencia, Atlètic Amistad y Torrent.

Competencia máxima en el fútbol juvenil

La portería del equipo juvenil no se quedará solo con esa novedad. Para aumentar la competencia interna, el club también ha firmado a Luis Romero, guardameta de 18 años y natural de Castelló de la Rivera. Romero procede directamente del Juvenil B del Valencia CF, entidad en la que ha pasado las últimas seis temporadas. Antes de su exitosa etapa valencianista, dio sus primeros pasos en el Castelló de la Rivera, pasando después por el Alzira y el Alboraya.

Apuesta de futuro en las líneas infantiles

El plan de captación albinegro no se detiene en las categorías superiores y mira con fuerza hacia el futuro más a largo plazo. Con apenas 13 años, Izan Garrigós se suma al proyecto tras defender la portería del Infantil A del Santa Bárbara Playas d’Alboraya, firmando una notable regularidad con 26 partidos disputados el último año. Su viaje formativo incluye paradas en La Creu, Massamagrell, Albalat, Contadit, Almàssera y Alboraya.

Finalmente, la quinta pieza de este blindaje es Carles Franco, un arquero de 14 años que llega para aportar seguridad bajo los palos tras competir en el Infantil A del Patacona. Franco destaca por su constancia, avalada por las siete temporadas consecutivas que pasó en el Don Bosco antes de su reciente y última etapa en el cuadro playero. Con este repóker de incorporaciones, el CD Castellón se asegura presente y futuro en una de las posiciones más críticas del terreno de jue