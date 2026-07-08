Inspirada en el AZ Alkmaar y el Sochaux: Así es la otra campaña de abonados del CD Castellón

Ayer comenzó, con la fase de renovaciones on line, una nueva campaña de abonos del CD Castellón. El club albinegro se aproxima a un nuevo sold out, un éxito que se ha convertido en costumbre en las últimas temporadas. En la presente, de manera paralela, el Castellón ha lanzado otra campaña. Esta es más peculiar y pionera. Inspirado en entidades europeas, el club orellut también crece con las empresas.

El formato es novedoso: un sistema que permite a cada patrocinador construir su propio paquete a la carta. Las empresas pueden elegir diferentes opciones con un sistema de toppings (bautizado así por el área comercial del CD Castellón). El sistema permite a cada empresa partir de un asiento en la zona premium y sumar sobre él los productos y servicios que mejor encajen con sus objetivos.

Las opciones

Es decir: el patrocinador contrata su localidad en Tribuna Baja o Palco Presidencial y a partir de ahí va añadiendo capas. Entre las opciones, asoman activaciones y sorteos en las redes sociales del club, reserva de salas VIP para sus propios eventos corporativos o encuentros privados (meet & greets) con jugadores de la primera plantilla del Castellón.

La Sala Sequiol, ubicada en Tribuna Baja. / CD Castellón

Para definir este programa de hospitality y experiencias VIP en el SkyFi Castalia, que busca convertir el día de partido en una herramienta de negocio para el tejido empresarial de la provincia, el Castellón se han inspirado en clubs europeos. En concreto, en dos referentes en la materia, según explican desde la entidad albinegra.

Los más claros son los modelos premium del AZ Alkmaar neerlandés y del FC Sochaux francés, con espacios exclusivos, catering y una relación entre las empresas y el club que va mucho más allá de los 90 minutos del partido.

«Sabemos que cada empresa es distinta a las demás», explica Alberto González, el director general ejecutivo del CD Castellón. «Por eso este año hemos querido crear este sistema más flexible y personalizado», añade. «Esto va a permitir a empresas más pequeñas disponer de servicios que tradicionalmente solo tienen los patrocinadores principales que desembolsan grandes cantidades», desarrolla.

En ese sentido, apunta González, el Castellón «ha reducido el número mínimo de asientos a contratar, lo que da más libertad aún a la hora de configurar el paquete».

Imagen de archivo de un acto del Club de Empresas en el SkyFi Castalia. / CD Castellón

Por ejemplo, con esta campaña, una empresa puede combinar dos asientos en el palco con un sorteo en las redes sociales del club para dinamizar su marca, reservar el Área VIP para una comida con clientes entre semana, añadir minutos en la UTV con impacto nacional y cerrar la temporada con una sesión de fotos y firma junto a los jugadores, para sus mejores clientes. El propósito es que cada empresa decida qué y cuánto añade, y paga únicamente por lo que suma a su plan comercial.

El Club de Empresas

Alrededor de estas localidades, el Castellón articula un Club de Empresas que funciona como espacio de networking entre patrocinadores, con acceso preferente a eventos y la vida institucional del club. Con este enfoque, el hospitality en Castalia opera como plataforma de relaciones comerciales y no solo con una buena ubicación en el estadio.

La campaña está en marcha y, como ocurre con los abonados, el club confía en alcanzar el sold out en este tipo de asientos. La temporada pasada ya logró el 100% de ocupación en asientos VIP.