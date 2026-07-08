El CD Castellón ultima el fichaje de Jari Vlak: Estas son las cifras de la operación

El CD Castellón sigue construyendo la plantilla para la próxima temporada. El club albinegro ha encarrilado la contratación de Jari Vlak, centrocampista del ADO Den Haag. El acuerdo con el futbolista está cerrado y también está encarrilada la operación con el club neerlandés, con el que logró el ascenso a la Eredivisie, la máxima categoría.

Según ha podido saber Mediterráneo, el traspaso se firmará por 500.000 euros e incluirá una serie de bonus que pueden elevar el montante final otros 100.000 euros, dependiendo de los partidos que dispute el futbolista y de un hipotético ascenso de los albinegros a Primera División. Vlak firma para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.

¿Quién es Jari Vlak?

Nacido en Volendam en 1998, Vlak cumplirá en agosto 28 años. Centrocampista de gran envergadura (1,91 metros), el neerlandés ha desarrollado su carrera profesional en su país natal, a caballo entre Primera y Segunda División. De 2018 a 2021 lo hizo en el FC Volendam, del 2021 al 2024 en el FC Emmen y en las últimas dos temporadas y media en el ADO Den Haag, con el que tenía un año más de contrato.

Jari Vlak celebrando un tanto con el ADO Den Haag / Angelo Blankespoor/Soccrates

Vlak, que puede actuar en la medular como pivote o interior, lleva dos temporadas con doble dígito goleador. En la 2024/25, marcó 10 tantos y dio cuatro asistencias; y en la recién terminada 2025/26, marcó 11 goles, añadió siete asistencias y coronó el curso con el ascenso y el premio a MVP de la categoría.

Refuerzo para la medular

Con esta incorporación, el Castellón refuerza la zona media, donde ha sufrido la pérdida de Beñat Gerenabarrena, que regresó al Athletic Club de Bilbao tras finalizar su cesión en el SkyFi Castalia. El club albinegro se está moviendo rápido en un mercado estival marcado por la histórica venta de Álex Calatrava al Espanyol.

En el capítulo de incorporaciones, Vlak se une a los fichajes del lateral derecho Juanjo Nieto, del extremo izquierdo Iñigo Córdoba y de los mediapuntas Álvaro Martín y Fran Castillo. Además, el club ha ejecutado la cláusula de compra por el defensa Agustín Sienra, ha renovado y promocionado al portero Sergi Torner y ha recuperado al lateral izquierdo José Albert.