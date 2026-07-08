Oficial | El CD Castellón confía en el regate de Hamza Bellari: la cifra del traspaso y claves de la operación

Más fichajes. El CD Castellón, que este miércoles ha hecho oficial la incorporación del mediocentro Jari Vlak, ha anunciado esta tarde el fichaje de Hamza Bellari. El jugador marroquí de 23 años destaca por su habilidad en el uno contra uno y un indudable talento. Firma por el Castellón para las próximas tres temporadas, hasta junio del 2029.

Hamza Bellari jugó la temporada pasada en el Eldense, donde marcó cinco goles y sumó 37 partidos (17 como titular) entre Liga y Copa. Lo hizo cedido por el Valencia, que en su día lo compró al Nàstic de Tarragona después de que destacara en otra cesión al Orihuela. Bellari, un talento natural, buscará en el Castellón la regularidad que le ha costado encontrar en su carrera.

Bellari nació en Nador (Marruecos) en 2003. Es zurdo y su posición habitual es la de extremo derecho, a pie cambiado. También puede jugar por dentro y tiene buen pie para la pelota parada. Brilla especialmente en el regate, ya sea en espacios reducidos o en carrera. Estas cualidades le hicieron asomar en el primer equipo del Valencia, de la mano de Carlos Corberán, aunque no llegó a debutar. En el Valencia le quedaba un año más de contrato, por lo que el Castellón ha tenido que pagar traspaso.

Hamza Bellari, con el 11, durante el Villarreal B-Eldense de la temporada pasada. / Mediterráneo

Según las fuentes consultadas, el Castellón pagará 125.000 euros por el futbolista, además de algunos bonus vinculados a un hipotético ascenso.

El mercado albinegro

El Castellón está actuando con celeridad en el mercado. La incorporación de Bellari se une a la del mediocentro Jari Vlak, los mediapuntas Fran Castillo y Álvaro Martín, el lateral Juanjo Nieto y el extremo Iñigo Córdoba. Cabe añadir al listado al portero Sergi Torner, que sube desde el filial, al central Agustín Sienra, que continúa tras ejecutar la cláusula correspondiente, y al lateral José Albert, que regresa de su cesión en el Ibiza con destino al primer equipo.