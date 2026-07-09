El Castellón arranca la pretemporada 26/27: Pruebas médicas, reencuentros y las primeras palabras de Hamza Bellari

El CD Castellón ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27. Los jugadores de la primera plantilla han acudido a un centro médico de Castellón para someterse a las tradicionales pruebas médicas, un trámite que continuará este jueves antes del inicio de los entrenamientos, previsto para el próximo lunes 13 de julio.

La jornada ha supuesto el reencuentro del vestuario tras las vacaciones de verano y el primer paso de un curso en el que el conjunto albinegro buscará dar continuidad a las buenas sensaciones de la pasada campaña.

Durante la mañana han pasado por el centro médico varios futbolistas de la plantilla, entre ellos Raúl Sánchez, Romain Matthys, Álvaro García, Jéremy Mellot, Tincho Conde, Lucas Alcázar, Diego Barri, Ousmane Camara y el último de los fichajes del verano, Hamza Bellari.

Barri y Alcázar, confían en repetir una gran temporada

Dos de los jugadores con mayor protagonismo durante la pasada temporada, Lucas Alcázar y Diego Barri, atendieron a los medios de comunicación a la salida del centro médico.

Lucas Alcázar atendiendo a los medios de comunicación / Manolo Nebot

El primero en comparecer fue Alcázar, que afronta su segunda campaña como albinegro con la intención de mantener el nivel mostrado el pasado curso. "Creo que el equipo dio una imagen muy buena el año pasado y este año va a ser igual", aseguró el centrocampista.

Preguntado por la competencia que generarán los numerosos fichajes realizados por el club en este inicio de mercado, el futbolista se mostró convencido de que reforzarán al equipo. "Obviamente va a haber más competencia, pero eso siempre es bueno para el club. Seguro que nos van a ayudar mucho", afirmó.

Por su parte, Diego Barri expresó su deseo de repetir una temporada tan positiva como la anterior, aunque apeló a la prudencia. "Es lo que esperamos nosotros también, pero la temporada es muy larga. Vamos a empezar a trabajar bien y luego ya veremos. Ojalá podamos repetir el nivel del año pasado, que fue muy alto, pero ahora todo vuelve a cero y va a ser complicado", explicó.

Primeras palabras de Hamza Bellari como albinegro

Otro de los protagonistas de la mañana fue Hamza Bellari, anunciado este martes como nuevo jugador del CD Castellón. El atacante se mostró ilusionado con esta nueva etapa y dejó claros sus objetivos para la temporada: "Espero mejorar mis números y sacar mi mejor versión, que estoy seguro de que en este equipo voy a conseguir", señaló el futbolista.

CASTELLON. PRUEBAS MEDICAS JUGADORES CD CASTELLON EN ASCIRES / Manolo Nebot

Además, Bellari también fue muy claro con lo qué espera aportar al estilo de juego de Pablo Hernández: "Desparpajo, verticalidad y buen juego".