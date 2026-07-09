El CD Castellón apuesta fuerte por el filial: compra la plaza en Segunda RFEF

Después de analizar pros y contras durante los últimos días, el CD Castellón tomó la decisión de comprar la plaza disponible para competir la próxima temporada en Segunda RFEF.

El club que preside Haralabos Voulgaris ha aportado los algo más de 380.000 euros necesarios para ocupar una de las dos plazas que dejaban libres los descensos administrativos del Tarazona y el Arenteiro. El Castellón, que descendió en el play-out contra el Logroñés, era uno de los dos clubs con prioridad por méritos deportivos para ejecutar el pago (el otro es el Real Madrid C).

Este jueves el Castellón ha recibido el 'ok' federativo y, a falta de los trámites burocráticos y algún posible recurso, ha ganado la plaza.

Con esta inversión, el filial del Castellón volverá a competir en Segunda RFEF, categoría en la que se estrenó la temporada pasada tras el histórico ascenso del 2025. En su debut en la categoría y en una campaña marcada por la promoción del entrenador inicial al primer equipo (Pablo Hernández), el Castellón B alternó victorias de mérito con una serie de tropiezos desdichados que evitaron la permanencia matemática vía Liga. Tuvo que jugárselo todo en el play-out con la SD Logroñés.

Planificación

En ese cambio de planes también se ha tenido en cuenta la planificación, que durante muchas semanas se ha realizado pensando en competir en Tercera RFEF. En ese sentido, el cambio de categoría es una apuesta estratégica y a la vez un reto para el club orellut, que ya confirmó al nuevo entrenador, que será el zaragozano Juan Casajús.