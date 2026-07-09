Perfil | Así es Jari Vlak, el nuevo centrocampista del CD Castellón, según Dick Schreuder y Johan Plat

El CD Castellón culminó ayer la contratación de Jari Vlak, centrocampista del ADO Den Haag. Dos grandes conocedores del fútbol neerlandés, los exentrenadores del CD Castellón, Dick Schreuder y Johan Plat, analizan en Mediterráneo el perfil del nuevo jugador de los orelluts.

«Es un box to box», resume Schreuder, que al mando del NEC Nijmegen prepara su estreno en la próxima edición de la Champions, y que en anteriores etapas en los Países Bajos se enfrentó al nuevo jugador de los albinegros. El técnico destaca de Vlak que tiene nivel para la Segunda División española y valora también la capacidad de «liderazgo» del futbolista, que no en vano era el capitán del ADO Den Haag, con el que la pasada temporada logró el ascenso a la Eredivisie. En cuanto a sus habilidades, Schreuder indica que «puede chutar con ambas piernas».

Dick Schreuder, entrenador del NEC Nimega. / EFE

Esta condición de llegador y rematador explica las buenas cifras goleadoras de Vlak en las últimas campañas. Johan Plat, que este curso dirigirá al SC Cambuur, también en la primera neerlandesa, es uno de los entrenadores que mejor conocen a Jari Vlak. No en vano, ambos comparten orígenes y coincidieron como formador y promesa en el Volendam.

«Lo conozco muy bien», comenta Plat. «Trabajé con él en Volendam y somos del mismo pueblo», añade. «Le dije que el Castellón un club fantástico y que debería ir si surgía la oportunidad», desarrolla Johan Plat, que tampoco tiene dudas sobre la capacidad del futbolista: «Ayudará mucho. Es muy disciplinado y trabajador».

Johan Plat, extécnico del CD Castellón. / CD Castellón

Las cifras, con bonus

Según ha podido saber Mediterráneo, el traspaso se cerró por 500.000 euros e incluye una serie de bonus que pueden elevar el montante final otros 100.000 euros, dependiendo de los partidos que dispute el futbolista y de un hipotético ascenso de los albinegros a Primera División. Vlak firma para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.

¿Quién es Jari Vlak?

Nacido en Volendam en 1998, Vlak cumplirá en agosto 28 años. Centrocampista de gran envergadura (1,91 metros), el neerlandés ha desarrollado su carrera profesional en su país natal, a caballo entre Primera y Segunda División. De 2018 a 2021 lo hizo en el FC Volendam, del 2021 al 2024 en el FC Emmen y en las últimas dos temporadas y media en el ADO Den Haag, con el que tenía un año más de contrato.

Jari Vlak, al Castellón. / ADO Den Haag

Vlak, que puede actuar en la medular como pivote o interior, lleva dos temporadas con doble dígito goleador. En la 2024/25, marcó 10 tantos y dio cuatro asistencias; y en la recién terminada 2025/26, marcó 11 goles, añadió siete asistencias y coronó el curso con el ascenso y el premio de MVP de la categoría.

Refuerzo para la medular

Con esta incorporación, el Castellón refuerza la zona media, donde ha sufrido la pérdida de Beñat Gerenabarrena, que regresó al Athletic Club de Bilbao tras finalizar su cesión en el SkyFi Castalia. El club albinegro se está moviendo rápido en un mercado estival marcado por la histórica venta de Álex Calatrava al Espanyol.

En el capítulo de incorporaciones, Vlak se une a los fichajes del lateral Juanjo Nieto, del extremo Iñigo Córdoba y de los mediapuntas Álvaro Martín y Fran Castillo. Además, el club ha ejecutado la cláusula de compra por el defensa Agustín Sienra, ha renovado y promocionado al portero Sergi Torner y ha recuperado al lateral José Albert. En la tarde de ayer, anunció la llegada del extremo Hamza Bellari.