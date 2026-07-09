La rompedora camiseta del Castellón con la que ha sorprendido esta madrugada

El CD Castellón ha vuelto a sorprender con uno de sus anuncios. En esta ocasión, no ha sido por la incógnita de un fichaje, sino por la hora elegida para desvelar una de las novedades de la temporada. A las 00.50 horas apareció el primero de los mensajes de la entidad, mencionando a la cuenta oficial de la Tienda Albinegra y dejando entrever que se avecinaba la presentación de una nueva equipación. Sin embargo, no fue hasta las 05.22 de la madrugada cuando el club hizo oficial su cuarta camiseta para la temporada 2026/27, diseñada por la firma italiana Erreà.

El lanzamiento llegó acompañado de una colaboración con Alvama Ice, uno de los DJ más reconocidos del panorama nacional en los últimos años. El artista estrenó la nueva elástica durante una actuación en una discoteca de Benicàssim antes de que el club la presentara oficialmente, convirtiéndose en el primer embajador de una camiseta concebida para trascender el ámbito futbolístico.

El conjunto albinegro se suma a la tendencia 'blokecore'

La nueva equipación se enmarca en la tendencia conocida como 'blokecore', un estilo cada vez más presente en el mundo del fútbol y la moda que apuesta por camisetas pensadas no solo para vestir en los estadios, sino también como prenda de uso cotidiano. En este caso, el Castellón presenta un diseño rompedor que, según la planificación de las equipaciones para la temporada, apenas tendrá protagonismo en los partidos oficiales, respondiendo más a una estrategia comercial y de imagen que a una necesidad deportiva.

Tal y como explica el propio club en la notica de presentación, "la camiseta mezcla elementos innovadores y rompedores ajustados a las tendencias de moda de hoy en día, con la incorporación de colores como el rosa y un marcado contraste entre diferentes tonalidades de azul".

La nueva camiseta del cuadro 'orellut' que combina rosa, distintas tonalidades de azul y negro / CD Castellón

Desde esta misma madrugada, la nueva camiseta ya puede adquirirse en la tienda online del Castellón por 70 euros en su versión júnior y 78 euros en la de adulto. Además, la entidad ha informado de que en los próximos días también estará disponible en la tienda física del SkyFi Castalia, donde por el momento todavía no puede comprarse.

A la espera de la segunda y la tercera equipación

Con este lanzamiento, el Castellón ya ha presentado dos de las cuatro camisetas que lucirá durante la temporada. La primera, anunciada a principios de julio, mantiene las tradicionales franjas verticales blancas y negras que identifican al club, aunque incorpora un patrón geométrico integrado en las franjas oscuras que aporta un aire más moderno y elegante. El cuello redondo negro y los detalles laterales completan un diseño sobrio que recuerda a algunas de las equipaciones más emblemáticas de la historia albinegra.

La primera equipación del Castellón para la temporada 26/27 / CD Castellón

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De este modo, todavía quedan por descubrir la segunda y la tercera equipación, dos diseños con los que el Castellón volverá a tener la oportunidad de sorprender, ya sea apostando por propuestas innovadoras o recuperando una estética más clásica.