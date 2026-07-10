La despedida de Carlos Gómez del Castellón después de siete temporadas: "Me voy con la satisfacción de haberlo dado todo"

El preparador de porteros Carlos Gómez se despidió ayer del CD Castellón a través de las redes sociales, donde anunció su salida de la entidad tras casi 300 partidos y siete temporadas formando parte del primer equipo albinegro.

En su publicación, Gómez agradeció «al club por la confianza depositada en mi persona, a la afición por estar con el equipo en los buenos y en los malos momentos, y a todos los compañeros, jugadores y, cómo no, porteros, por este precioso viaje en el que he compartido vestuario, trabajo, alegrías y aprendizaje».

Por su parte, el Castellón también emitió un comunicado oficial para agradecer al técnico los servicios prestados durante todos estos años y «su contribución al crecimiento y la formación de los distintos porteros que han vestido la camiseta del primer equipo del Castellón durante su etapa en el club».

Segunda baja del cuerpo técnico

Cabe recordar que Carlos Gómez no es el primer integrante del cuerpo técnico que abandona la entidad este verano. El pasado lunes, el Castellón anunció el traspaso de Rody Hoegee, especialista en las acciones a balón parado, al Feyenoord, uno de los clubes más importantes de Países Bajos y actual subcampeón de la Eredivisie. Ahora el club albinegro, además de por jugadores, deberá acudir al mercado para reforzar dos posiciones claves en el cuerpo técnico en el fútbol actual.

Las palabras al completo del exentrenador del Castellón

"Hoy se cierra una etapa muy especial para mí. Después de casi 300 partidos defendiendo tu escudo, toca separar nuestros caminos viejo amigo. Decirte que lo he hecho con máximo orgullo. respeto y agradecimiento. Te conocí hace siete temporadas queriendo crecer cada día y ahora te dejo consiguiendo tus mayores propósitos, ¿y sabes qué? ¡Los vas a conseguir todos!

No quiero dejarme a nadie, por eso quiero dar gracias al club por la confianza depositada en mi persona, a la afición por estar con el equipo en los buenos y en los malos momentos, y a todos los compañeros, jugadores y, cómo no, porteros, por este precioso viaje en el que he compartido vestuario, trabajo, alegrías y aprendizaje. Eso sí todo no hubiera sido posible sin lo mejor que tengo, mi familia.

Me marcho con la satisfacción de haberlo dado todo y con recuerdos que me acompañarán para siempre. Esta siempre será una parte importante de mi historia. Gracias de corazón por todo. Hasta pronto. PPO"