La respuesta del Castellón a los seis detenidos por los incidentes tras el partido en Almería

El CD Castellón ha respondido a la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional, de seis personas en la provincia de Castellón por su presunta participación en los hechos delictivos ocurridos el pasado 9 de junio del 2026, tras la finalización del partido de fútbol que enfrentó al Almería y al CD Castellón, perteneciente al play-off de ascenso a Primera División.

Tras el encuentro, que tuvo lugar en el UD Almería Stadium, en un establecimiento próximo al estadio, un aficionado de la UD Almería fue rodeado, intimidado y agredido por varios aficionados ultras del CD Castellón, teniendo que huir la víctima a la carrera hacia el estadio, donde fue asistida por varias dotaciones policiales.

Redacción

Según fuentes policiales, se pudo identificar al presunto grupo de ultras Frente Orellut, que anteriormente habían causado desórdenes públicos y entre los que se encontraba el presunto agresor.

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la Operación Kastali, que ha logrado identificar a los autores culminando con su detención. Después de su puesta a disposición judicial, se decretó por parte del titular del juzgado la medida cautelar de orden de alejamiento del estadio de fútbol Estadio SkyFi Castalia, de donde son aficionados, en horas previas, durante y posteriores durante cualquier encuentro deportivo; así como orden de alejamiento en los mismos términos de los estadios donde dispute un partido el CD Castellón, ya sea oficial o amistoso.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón y Almería, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y ha contado con el apoyo el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

El comunicado del Castellón

Reza así:

El Club Deportivo Castellón informa que ha tenido conocimiento del Auto dictado por el Juzgado de Castelló en relación con los hechos ocurridos el pasado 9 de junio, tras el partido de vuelta del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports disputado entre la UD Almería y el CD Castellón, en los que un aficionado del conjunto almeriense resultó agredido por un grupo de personas vinculadas a la afición del club.

En cumplimiento de dicha resolución judicial, que establece medidas cautelares de alejamiento de los estadios en los que el CD Castellón dispute sus encuentros, tanto en competición oficial como en partidos amistosos, el club ha procedido a dar de baja los abonos de las personas implicadas en los hechos.

El CD Castellón quiere reiterar su firme y absoluto rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro y fuera del terreno de juego. El club colaborará plenamente con la Policía Nacional y con las autoridades judiciales en cuanto sea necesario para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de la seguridad en el fútbol.

El conjunto albinegro reafirma su compromiso con unos valores basados en el respeto, la deportividad y la convivencia, y continuará trabajando para que este tipo de conductas, ajenas a la inmensa mayoría de su afición, no vuelvan a repetirse.