Ronaldo Pompeu no continuará en el CD Castellón: la carta de despedida del brasileño

El CD Castellón ha anunciado que el centrocampista brasileño Ronaldo Pompeu no seguirá en la plantilla albinegra cara a la temporada que viene.

Se pone fin así a la trayectoria del mediocentro, que aterrizó el pasado verano en la entidad albinegra para disputar 920 minutos repartidos en 18 encuentros, en los que anotó un tanto frente a la UD Almería en liga.

"El club le desea la mejor de las suertes y agradece la profesionalidad mostrada durante la campaña", indica el comunicado del club.

El futbolista ha querido dirigirse a todos los aficionados con el siguiente mensaje:

Hoy cierro un ciclo muy especial de mi vida. Quiero agradecer de corazón al club y a esta ciudad por todo el cariño, la confianza y el respeto que nos han dado a mí y a mi familia.

Gracias por darme la oportunidad de conocer un nuevo país, una nueva cultura y vivir una experiencia que llevaremos siempre en nuestros corazones.

En solo un año creamos mucho más que una relación profesional: creamos un sentimiento, amistades y recuerdos que quedarán para siempre.

Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los trabajadores del club, a la directiva y a la afición por hacer este camino inolvidable.

La pasión de esta afición por estos colores es algo muy especial. Estoy seguro de que seguirán luchando y que volverán al lugar que merecen.

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Y lo más importante: mi familia y yo seguiremos siendo siempre orelluts. Este sentimiento quedará para siempre en nuestros corazones.