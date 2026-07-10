Ronaldo Pompeu no continuará en el CD Castellón: la carta de despedida del brasileño
El centrocampista se va tras disputar 18 encuentros la pasada temporada
El CD Castellón ha anunciado que el centrocampista brasileño Ronaldo Pompeu no seguirá en la plantilla albinegra cara a la temporada que viene.
Se pone fin así a la trayectoria del mediocentro, que aterrizó el pasado verano en la entidad albinegra para disputar 920 minutos repartidos en 18 encuentros, en los que anotó un tanto frente a la UD Almería en liga.
"El club le desea la mejor de las suertes y agradece la profesionalidad mostrada durante la campaña", indica el comunicado del club.
El futbolista ha querido dirigirse a todos los aficionados con el siguiente mensaje:
Hoy cierro un ciclo muy especial de mi vida. Quiero agradecer de corazón al club y a esta ciudad por todo el cariño, la confianza y el respeto que nos han dado a mí y a mi familia.
Gracias por darme la oportunidad de conocer un nuevo país, una nueva cultura y vivir una experiencia que llevaremos siempre en nuestros corazones.
En solo un año creamos mucho más que una relación profesional: creamos un sentimiento, amistades y recuerdos que quedarán para siempre.
Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los trabajadores del club, a la directiva y a la afición por hacer este camino inolvidable.
La pasión de esta afición por estos colores es algo muy especial. Estoy seguro de que seguirán luchando y que volverán al lugar que merecen.
Y lo más importante: mi familia y yo seguiremos siendo siempre orelluts. Este sentimiento quedará para siempre en nuestros corazones.
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