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Serpeta regresa al Castellón... para volver a salir cedido en Primera Federación

El extremo valenciano había acabado el curso 2025/2026 en el Unionistas de Salamanca

Nick Markanich y Serpeta, tras un ataque sin premio en un partido de este curso.

Nick Markanich y Serpeta, tras un ataque sin premio en un partido de este curso. / ERIK PRADAS

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J. López Ávila

Castellón

El CD Castellón, poco a poco, va aclarando el futuro de sus cedidos. Después de la rescisión del contrato de Mamadou Traoré, tras un curso cedido en el CD Teruel, un camino radialmente distinto al de José Albert Andrés (regresa de su préstamo en la UD Ibiza para renovar su contrato y poder ser jugador de la primera plantilla), ahora le toca el turno a Sergio Sanchis, Serpeta (a la espera de lo que sucede con Albert Lottin).

Así, el Castellón ha informado de que "el Águilas FC y el CD Castellón han acordado la cesión de Sergio Sanchis, Serpeta, hasta final de temporada".

El futbolista formará parte del conjunto aguileño tras terminar el pasado curso cedido en el Unionistas de Salamanca.

Serpeta, que se incorporó el pasado verano a la entidad albinegra, debutó en LaLiga Hypermotion con el CD Castellón.

¡Mucha suerte, Serpeta!

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Gabriel Utiel

La historia personal de Serpeta

Si quieres conocer algo más de Serpeta, consulta este reportaje de Enrique Ballester en el siguiente link.

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