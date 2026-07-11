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Calendario | Las fechas imprescindibles del verano del CD Castellón

El CD Castellón ha concretado los seis amistosos de la pretemporada

Los entrenamientos comienzan el lunes en la Ciudad Deportiva La Coma

Consulta los días clave del verano ‘orellut’ desde hoy y hasta el cierre del mercado

Pablo Hernández, entrenador ‘orellut’, coloca las mini-porterías en un entrenamiento del curso pasado.

Pablo Hernández, entrenador ‘orellut’, coloca las mini-porterías en un entrenamiento del curso pasado. / GABRIEL UTIEL

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David Oliver

Castellón

El 9 de junio, con la derrota en la semifinal del play-off de ascenso, terminó la temporada 2025/26 para el CD Castellón. Un mes después, la plantilla albinegra encara el inicio de los entrenamientos. Tras las pruebas médicas de los últimos días, los jugadores están citados el lunes para arrancar los entrenes de pretemporada.

13 de julio

Inicio de los entrenamientos. El lunes 13 de julio, de buena mañana (9.15 horas), el Castellón 2026/27 comenzará los entrenamientos. Lo hará en la Ciudad Deportiva La Coma a las órdenes del técnico Pablo Hernández, que tras renovar contrato encara su primera pretemporada en el primer equipo.

Voulgaris conversa con Pablo Hernández en la Ciudad Deportiva Globeenergy.

Voulgaris conversa con Pablo Hernández en la Ciudad Deportiva La Coma. / GABRIEL UTIEL

18 de julio

Primer amistoso. No tardará mucho el CD Castellón en disputar su primer partido de preparación. Está fijado para el sábado 18 de julio a las 19.00 horas en la Ciudad Deportiva La Coma. El rival será el CE Sabadell, recién ascendido a Segunda División. Una semana después, el sábado 25 de julio, el Castellón visitará al Valencia CF en su ciudad deportiva (20.00 horas).

29 de julio

El primero en Girona. El Castellón alternará los entrenamientos en La Coma con una estancia en las instalaciones de Royalverd, en Olot (Girona). Ya estuvo allí el año pasado, y aprovechará para disputar dos amistosos. El primero en Girona será contra el propio Girona CF, que descendió a Segunda. El partido se jugará el miércoles 29 de julio en la Girona Football Academy (18.30 horas). Dos días después, el viernes 31 de julio, el Castellón se enfrentará a un rival de Primera, el Deportivo Alavés. Será en el Estadi Municipal de Olot en horario por concretar.

8 de agosto

El último amistoso. El conjunto albinegro cerrará el capítulo de partidos de preparación en el fin de semana previo al inicio de la Liga. Jugará dos días consecutivos: el viernes 7 de agosto contra el Hércules CF de Primera RFEF en el José Rico Pérez de Alicante (19.30 horas), y el sábado 8 de agosto en la Ciudad Deportiva La Coma contra el Levante UD a las 19.00. Junto al Valencia y al Alavés, el Levante será uno de los tres rivales de Primera División en este verano.

Alberto Jiménez, a la izquierda con el brazalete de capitán, en el último amistoso ante el Valencia.

Alberto Jiménez, a la izquierda con el brazalete de capitán, en otro amistoso contra el Valencia. / CD CASTELLÓN

15-16 de agosto

Comienzo de Liga. La competición arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto. El Castellón conoce el rival, pero aún no el horario. Los albinegros visitarán al filial de la Real Sociedad en Zubieta.

22-23 de agosto

El primero en casa. En la segunda jornada llega el primer encuentro en el SkyFi Castalia. Los albinegros recibirán al CE Sabadell el finde del 22-23 de agosto. Tampoco se sabe el día: ojo con los viernes y los lunes.

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1 de septiembre

Fin de mercado. El cierre de la ventana estival del mercado está fijado para el martes 1 de septiembre a las 23.59 horas. Quizá con algún fichaje de última hora.

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