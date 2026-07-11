Las primeras palabras de Álex Calatrava en el Espanyol: "Soy como Manolo, vengo de abajo"

El ex del CD Castellón, Álex Calatrava fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Espanyol. El centrocampista catalán, que llega ha firmado hasta 2031, aseguró, durante su puesta de largo en el RCDE Stadium, que afronta esta nueva etapa con el objetivo de "ayudar mucho" y contribuir a que el conjunto blanquiazul complete "un año ilusionante".

Su incorporación al Espanyol dejó una cifra récord en las arcas del Castellón. La operación, superior a los cinco millones de euros (consulta los detalles), se convirtió en el traspaso más elevado de los 104 años de historia de la entidad albinegra, superando ampliamente los cerca de dos millones que ingresó el pasado verano por la venta de Daijiro Chirino al Almería.

Nueva casa

Sobre su nuevo entrenador, Manolo González, Calatrava subrayó las similitudes que encuentra entre ambos, especialmente por el camino recorrido hasta alcanzar la élite. "Es parecido a mí, viene de abajo. Ha conseguido llegar con esfuerzo y sacrificio, esto puede hacer que hagamos un buen equipo. Estoy contento porque haya apostado por mí y espero devolver la confianza", señaló.

Durante su comparecencia, Cala explicó que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta del club perico. "Querían cambiar las cosas y eso me convenció. Es un proyecto que me viene de la mano y quiero disfrutarlo. Ha llegado mi oportunidad, mi momento, y la voy a aprovechar", afirmó.

Álex Calatrava celebra el 1-0 del Castellón al Eibar. / Toni Losas

El futbolista también repasó su evolución en las últimas temporadas. Aunque firmó 15 goles con el Castellón durante la campaña 2025/26, destacó especialmente el crecimiento experimentado en otras facetas del juego. "Me ha ayudado a seguir creciendo, que no sea sólo aportar en la parcela ofensiva. Eso también me ha hecho poder estar aquí. Es una experiencia bonita y la voy a disfrutar", comentó.

El exjugador del Castellón reconoció que todavía no ha asimilado del todo que disputará la próxima temporada en Primera División. "Hasta que no esté ahí no me lo voy a creer. Hasta que no juegue no voy a saber que estoy ahí", confesó. Asimismo, reivindicó el aprendizaje adquirido durante su trayectoria en las categorías inferiores del fútbol catalán, una etapa que definió como el "fútbol de barro".

Competencia

Cuestionado por la competencia con Edu Expósito, Calatrava prefirió centrarse en su rendimiento personal. "Dependerá de mi trabajo y de lo que haga en el campo", explicó, antes de añadir que su posición favorita es "de 10", aunque también puede desempeñarse "por fuera" cuando el equipo lo necesite.

Por último, el nuevo futbolista del Espanyol admitió que su llegada al club pudo haberse producido un año antes. "No se pudo hacer. Al final ha sido este año y estoy muy contento", indicó el centrocampista, quien aseguró que afronta esta nueva etapa con la intención de "seguir creciendo" en un club "muy grande".