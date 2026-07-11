Un vivero de talento: ¿Cómo es la Segunda RFEF que aguarda al filial del CD Castellón?

El CD Castellón ha recuperado la plaza en la Segunda Federación, que se consolida, año tras año, como una categoría donde anidan muchos equipos filiales. Para la inminente temporada 2026/27, contará con una participación masiva de plantillas dependientes que buscan forjar a las estrellas del futuro. La exigencia competitiva servirá como el escenario ideal para que los talentos jóvenes den el salto profesional, compartiendo terreno de juego con clubs históricos del balompié nacional.

En total, contará con 23 filiales entre los 5 grupos de Segunda RFEF. Esta cifra supone casi una cuarta parte del total de competidores de la liga, dejando en evidencia el poder económico y estructural de las grandes canteras del país. Lejos de estar repartidos de forma equitativa, la distribución geográfica ha concentrado a estos equipos en zonas muy específicas del mapa futbolístico.

Overbooking en el Grupo 2

El reparto ha dejado un claro foco de atención. El grupo en el que más filiales coincidirán será el grupo 2, con un total de seis conjuntos dependientes. Entre ellos se encuentra el CD Castellón B, que tendrá que batirse el cobre en un entorno de máxima exigencia. Sus rivales directos en esta carrera por el crecimiento serán canteras de la jerarquía de Osasuna B, Espanyol B, Barcelona Atlètic, Girona B y la UD Logroñés B.

Duelo de filiales, Castellón y Espanyol, el curso pasado en Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

Por su parte, el norte de la península tampoco se queda atrás en la producción de jóvenes promesas. El grupo 1 contará con cinco filiales en liza, un pelotón de filiales que promete un fútbol de alta intensidad y técnica. En este cuadro se verán las caras el Real Madrid C, Rayo Cantabria, Oviedo Vetusta, Eibar B y Alavés B.

Equilibrio en el resto de España

La presencia de los equipos reserva se estabiliza de manera simétrica en el resto del territorio, donde hay cuatro filiales en cada uno de los otros tres grupos competitivos. En el grupo 3, el protagonismo juvenil recaerá sobre el Mallorca B, Valencia Mestalla, Elche Ilicitano y Murcia Imperial. En el grupo 4, el sabor andaluz e insular lo pondrán el Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Las Palmas Atlético y Tenerife B. Finalmente, el grupo 5 acogerá la proyección del Atlético Albacete, Getafe B, Atlético de Madrid C y Valladolid Promesas.

El reto del filial albinegro

En medio de este ecosistema tan competitivo, el CD Castellón B tiene la misión de aprender de los errores para no descender. El filial albinegro militará por segunda temporada consecutiva en Segunda Federación, un hito de estabilidad para la entidad. Sin embargo, el club es consciente de que conseguir la permanencia exigirá un plus.

La competición oficial arrancará el próximo 6 de septiembre, y el feudo de la cantera ya se prepara para el estreno. El debut liguero será un exigente encuentro entre el CD Castellón B y el Terrassa, choque que se disputará en las instalaciones de Gaetà Huguet, donde el cuadro local buscará amarrar los primeros tres puntos del curso.