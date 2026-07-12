La Fedpecas ya no se llama Fedpecas: ¿Cuál es el nuevo nombre de las peñas del CD Castellón?

La histórica Federación de Peñas del CD Castellón (Fedpecas) ha comunicado oficialmente que pasará a denominarse Asociación de Peñas del CD Castellón (Aspecas), un cambio que responde, explican, a la adaptación de la entidad a la normativa vigente y a la voluntad de ampliar su ámbito de actuación sin perder su esencia.

Apenas unos días después del relevo en la presidencia de la organización, la Aspecas ha compartido en redes sociales los motivos del cambio de denominación. La asamblea extraordinaria celebrada recientemente eligió a Alejandro Moll como nuevo presidente, sustituyendo a Alberto Aicart al frente de una entidad que representa al colectivo peñista albinegro desde hace más de dos décadas. Una de las primeras medidas impulsadas por la nueva junta directiva ha sido precisamente el cambio de denominación de la organización.

Los motivos del cambio

Lejos de tratarse de una ruptura con el pasado, la propia entidad ha querido dejar claro que el cambio es únicamente administrativo y responde a una actualización jurídica. En un comunicado acompañado por el nuevo logotipo, la organización explica que "nos cambiamos de piel pero no el esqueleto ni el corazón".

La futura Aspecas recuerda que continúa siendo la misma entidad fundada en 1999. Según explica el comunicado, la nueva estructura permitirá ejercer una actividad más amplia, no solo en el plano deportivo y de apoyo al CD Castellón, sino también en ámbitos culturales, sociales y festivos.

La organización insiste, además, en que la modificación del nombre no implica un cambio en sus valores. "Hemos considerado oportuno modificar la nomenclatura, pero el espíritu de la entidad no cambia. Es más, nos hará crecer a todos los niveles, tanto deportivos como sociales", señala el texto difundido por la nueva junta.

El cambio también viene acompañado de una renovación de la imagen corporativa. El tradicional escudo de Fedpecas deja paso al nuevo logotipo de Aspecas, en el que aparecen elementos muy representativos del sentimiento albinegro como el Estadio Castalia, la Torre Maratón...