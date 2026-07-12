Iñigo Córdoba: «El Castellón es un club en crecimiento»

El CD Castellón inicia este lunes oficialmente los entrenamientos de pretemporada, pero los jugadores ya han tenido su primera toma de contacto con la disciplina albinegra con las pruebas físicas y médicas de los últimos días. Iñigo Córdoba, una de las incorporaciones del arranque del verano, ya conoce a sus nuevos compañeros y las instalaciones de la Coma. Desde la Ciudad Deportiva articuló sus primeras palabras como futbolista orellut. «El Castellón es un club en crecimiento», resumió.

Córdoba conoce bien dónde ha llegado. A sus 29 años, el extremo vasco conoce la élite a la que aspira llegar el Castellón. No en vano, ha jugado casi un centenar de partidos en Primera División (la mayoría en el Athletic y algunos en el Alavés) y antes de jugar en el Burgos, donde ha militado en Segunda las últimas dos temporadas, desarrolló sus virtudes ofensivas en la primera holandesa, la Eredivisie.

Señas de identidad

«El Castellón tiene unas ideas y unas señas de identidad que son la clave, y que no debería perder», apuntó Córdoba, que ha sufrido desde el otro lado el impulso orellut de los últimos años. Sobre todo en el SkyFi Castalia. «Me ha tocado sufrirlo y perder. El año pasado estuvimos peleando hasta el final. Es un estadio que aprieta y que se siente identificado con el juego del equipo y va a una con él», explicó. «A ver si este año puede ir igual de bien que el pasado», añadió.

Iñigo Córdoba celebra un gol con el Burgos. / Santi Otero

Iñigo Córdoba es una de las caras nuevas del Castellón de Pablo Hernández, que ya ha confirmado las llegadas de Juanjo Nieto, Álvaro Martín, Fran Castillo, Jari Vlak, Hamza Bellari... así como la continuidad de Agustín Sienra, el regreso de José Albert o la promoción de Sergi Torner. «Estoy muy contento. Tenía ganas de empezar, de conocer a los compañeros y las dinámicas de trabajo... Espero aportar todo lo que pueda», dijo Córdoba.