Así está el mercado del CD Castellón en las horas previas al primer entrenamiento de pretemporada

El CD Castellón inicia los entrenamientos este lunes. Lo hará en la Ciudad Deportiva La Coma, con seis caras nuevas.

En paralelo a las salidas que ha dejado el inicio del mercado estival, la dirección deportiva del club orellut ha acelerado la reconstrucción del equipo con seis incorporaciones, además de apostar por el talento de la casa y recuperar efectivos que regresan de cesión. El proyecto que dirigirá el también renovado Pablo Hernández empieza a tomar forma, aunque todavía quedan varias posiciones por reforzar durante el verano.

El conjunto albinegro regresa a los entrenamientos sin futbolistas importantes el curso pasado como Álex Calatrava, Beñat Gerenabarrena o Brian Cipenga, entre otros, pero con la intención de volver a construir un equipo competitivo para afrontar otra exigente temporada en Segunda División.

Los nuevos

Hasta el momento, el club ha oficializado seis fichajes para reforzar prácticamente todas las líneas del campo. A ellos se suman la consolidación definitiva del defensa Agustín Sienra en la primera plantilla, la renovación y promoción del portero Sergi Torner y el regreso de José Albert tras finalizar su cesión.

Una incorporación ilusionante del verano fue Juanjo Nieto. Con una amplia experiencia en el fútbol profesional, el castellonense aportará veteranía, profundidad ofensiva y fiabilidad defensiva en una posición donde el Castellón necesitaba reforzarse, sin un reemplazo claro de Mellot.

Vlak, con la albinegra en la Ciudad Deportiva La Coma. / CD Castellón

Para el centro del campo, el club apostó por Jari Vlak, mediocentro neerlandés nombrado mejor jugador de la segunda división de su país. La línea de tres cuartos también ha recibido un importante impulso con la llegada de dos mediapuntas. El primero es Álvaro Martín, que aterriza tras completar varias temporadas en el Andorra. Zurdo, con calidad entre líneas y capacidad para generar ocasiones, está llamado a convertirse en uno de los jugadores más creativos del equipo. Junto a él llega Fran Castillo, este del Ibiza, y también con facilidad creadora.

Las bandas también presentan caras nuevas. Iñigo Córdoba, con una larga trayectoria en el fútbol profesional y experiencia tanto en Primera como en Segunda División, aportará desborde y competitividad. El extremo vasco buscará convertirse en una referencia ofensiva en el costado izquierdo. En la derecha asoma Hamza Bellari, un futbolista joven, eléctrico y con gran capacidad para el uno contra uno. Su velocidad y verticalidad encajan con el perfil ofensivo que busca el cuerpo técnico para aumentar la profundidad del equipo.

Juanjo Nieto vuelve al CD Castellón. / CD CASTELLÓN

Un mercado abierto

Pese a las novedades que ya presenta la plantilla entre fichajes, promociones y regresos, el trabajo de la dirección deportiva está lejos de finalizar. Las importantes ventas realizadas este verano (Álex Calatrava) han generado margen económico para seguir reforzando el equipo, por lo que se esperan nuevas incorporaciones. Falta más de un mes para empezar la Liga (15-16 de agosto) y otras semanas para el final del mercado (1 de septiembre).

La pretemporada del Castellón arranca, por tanto, con una base ya definida, varias caras nuevas y la sensación de que el mercado todavía deparará más movimientos antes de que el balón vuelva a rodar oficialmente.