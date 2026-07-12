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Los tres jugadores del filial que empezarán la pretemporada con el CD Castellón (uno de ellos, con pasado en Primera División)

El club orellut anuncia la incorporación del defensa Iago Parente, procedente del Valladolid

Iago Parente, a la izquierda, tras debutar en Primera con el Valladolid en 2025.

Iago Parente, a la izquierda, tras debutar en Primera con el Valladolid en 2025. / Real Valladolid

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David Oliver

Castellón

La pretemporada 2026/27 del CD Castellón comienza este lunes en la Ciudad Deportiva La Coma y, junto a los futbolistas del primer equipo, también habrá representación del filial. Pablo Hernández ha convocado para las primeras sesiones de trabajo a tres jugadores del Castellón B, que este año volverá a militar en Segunda RFEF tras la compra de plaza.

Los tres elegidos son el portero Iván Biarge, el defensa Iago Parente y el centrocampista Enric Gisbert. Dos de ellos, además, afrontan su primera experiencia como albinegros tras incorporarse este verano al filial.

Iván Biarge (portero)

Iván Biarge (2003) llega al Castellón B procedente del Terrassa. El guardameta destaca por sus reflejos, su envergadura y su seguridad en el juego aéreo, además de ofrecer un buen manejo del balón con los pies, una cualidad imprescindible para el estilo de juego que pretende implantar Pablo Hernández. La pretemporada con el primer equipo supone su primer gran escaparate desde su llegada al SkyFi Castalia. Salvo sorpresa será el titular del filial este año, ya que Sergi Torner da el salto al primer equipo.

Iago Parente (defensa)

Iago Parente (2006) ha sido anunciado este mismo domingo. Aterriza en el Castellón tras completar una notable etapa en el Real Valladolid Promesas. La pasada temporada disputó cerca de una treintena de encuentros en Segunda Federación y en la anterior, además, cumplió uno de sus sueños al debutar en Primera División con el Real Valladolid en el tramo final del campeonato. Defensa central, también puede actuar como lateral derecho gracias a su movilidad y capacidad para defender espacios abiertos. Formado desde alevín en la cantera blanquivioleta, sobresale por su salida de balón, su agresividad en el duelo y una personalidad impropia de su edad, motivos por los que el Castellón decidió apostar por él para reforzar su filial.

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Enric Gisbert (centrocampista)

A diferencia de sus dos compañeros, Enric Gisbert (2006) ya conoce perfectamente la estructura del CD Castellón. El centrocampista jugó el año pasado una veintena de partidos con el filial en la Segunda RFEF. Va a tener la oportunidad de iniciar la pretemporada con el primer equipo, donde tratará de demostrar que puede competir a un nivel superior.

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