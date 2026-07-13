Carlos Segura deja el Castellón ¡traspasado al Nàstic!

Movimiento de calado en la cantera del CD Castellón. Carlos Segura deja la entidad albinegra, después de anotar 19 goles en Segunda Federación, para marcharse traspasado al Gimnàstic de Tarragona.

Así lo ha anunciado el Castellón

El Club Deportivo Castellón y el Nàstic de Tarragona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Carlos Segura a la entidad catalana.

Segura ha disputado dos temporadas en el CD Castellón B. Firmó 16 goles en su primera campaña en Tercera RFEF, contribuyendo al ascenso del filial. En esta temporada ha elevado su registro hasta los 19 tantos en Segunda RFEF.

El delantero tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Copa del Rey en el encuentro ante el Atlético Antoniano.

Desde el CD Castellón se agradece a Carlos Segura su implicación y su trabajo durante todos estos dos años, y se le desea mucha suerte en esta nueva etapa en el Nàstic de Tarragona.

Breve repaso

Anteriormente, Carlos Segura (Onda, 2003) se formó en la cantera del Villarreal, donde alternó el conjunto groguet con el Roda y llegó hasta el segundo filial (Villarreal C). También jugó en el Villafamés, Primer Toque y Club La Vall.

¿Qué obtiene el Castellón?

El club albinegro no se desprende del todo de Segura, que había renovado meses atrás hasta el 30 de junio del 2027.

Así, tiene una opción de recompra sobre el atacante, además de reservarse un tanto por ciento en caso de una hipotética futura venta del Nàstic a otro club. Ha firmado un contrato de tres temporadas con los tarraconenses.

Pincha aquí para ver más datos de Segura en Transfermarkt.