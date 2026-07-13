Día 1 del nuevo CD Castellón: la pelota echa a rodar en la Coma

En la Ciudad Deportiva La Coma, y sobre las nueve de la mañana, pisarán el césped los futbolistas albinegros. Los primeros entrenamientos de la pretemporada abren una nueva etapa en el verano del CD Castellón, que hace poco más de un mes cayó ante el Almería en la semifinal del play-off de ascenso. Volver a pelear por lo máximo es el objetivo del plantel que dirige de nuevo, tras su renovación, el entrenador Pablo Hernández.

La pelota echa hoy a rodar en la Coma. El Castellón llega al primer día de entrenamientos con una buena parte del trabajo del verano encarrilado, pero con varios frentes abiertos en todas sus líneas.

En la portería, la principal novedad la promoción definitiva de Sergi Torner. El guardameta de l’Alcora, titular habitual en las últimas campañas del filial, prolongó su contrato con plaza en el primer equipo. Este movimiento, unido a la consolidación de Romain Matthys como titular, tras una sobresaliente temporada, puede abrir la puerta a Amir Abedzadeh.

Sergi Torner renueva hasta 2028. / CD Castellón

Será esta una de las cuestiones que se resolverán con el paso de las jornadas. Otras las ha gestionado el Castellón con anticipación. En defensa, ejecutó la opción de compra con Agustín Sienra, que se afianza en una defensa repleta de caras conocidas (de derecha a izquierda: Mellot, Brignani, Alberto, Lucas Alcázar, Tincho). En esta línea se ha producido la salida del capitán Salva Ruiz, que terminaba contrato, y la cesión de Ismael Fadel; y la incorporación de Juanjo Nieto para el costado derecho y la recuperación de José Albert, tras su cesión en el Ibiza, para el izquierdo.

Incorporaciones

Los cambios han sido más profundos en la medular, tal y como está siendo habitual en las últimas temporadas. El adiós obligado de Beñat Gerenabarrena, que regresa al Athletic tras el préstamo, y la no renovación de Ronaldo Pompeu dejan al referente Diego Barri y al irregular Marc-Olivier Doué como únicas piezas del curso pasado. El regreso sostenido de Albert Lottin parece poco improbable.

En esta línea, el Castellón ha incorporado a Jari Vlak (ADO Den Haag), un mediocentro de ida y vuelta nombrado mejor jugador de la segunda división neerlandesa, y ha reunido a jugadores de buen pie que pueden alternar la creación con la media punta, en diferentes alturas. Son los casos de Álvaro Martín (Andorra) y Fran Castillo (Ibiza), por el momento.

El principal reto del mercado

En esa parcela ofensiva el club albinegro encara uno de los principales retos: compensar la producción ofensiva de Álex Calatrava (traspaso récord al Espanyol) y Brian Cipenga (que no renovó). No es un asunto sencillo. Por el momento, para jugar por fuera, el Castellón ha fichado a los extremos Iñigo Córdoba (Burgos) y Hamza Bellari (Eldense-Valencia Mestalla). El primero era una de las piezas más cotizadas de agentes libres en la categoría y el segundo es una apuesta de juventud.

Álex Calatrava, futbolista del RCD Espanyol. / RCD Espanyol

En esta zona ofensiva, se espera que el mundialista Awer Mabil se incorpore algo más tarde. Continúan nombres como Raúl Sánchez, Israel Suero, Jakobsen, Pablo Santiago y Douglas Aurélio, y ha salido de nuevo a préstamo Serpeta, se ha desvinculado Mamadou Traoré y no sigue De Nipoti. No hay novedades, por el momento, en la delantera, con Ousmane Camara y Álvaro García.

Tres del filial

Además, en los entrenamientos están citados tres futbolistas del Castellón B. Dos de ellos son fichajes de esta temporada: el portero Iván Biarge (Terrassa) y el defensa Iago Parente (Valladolid). El tercero es el centrocampista Enric Gisbert.

Como es lógico a estas alturas del verano, el Castellón realizará más movimientos de entrada y salida hasta que se cierre la ventana estival del mercado. Por lo pronto, la primera semana de entrenamientos culminará con el amistoso en la Coma del sábado (19.00 horas, contra el CE Sabadell).

Posteriormente, tras jugar en la ciudad deportiva del Valencia contra el equipo local, el sábado 25, el Castellón realizará un stage en las instalación de Royalverd en la provincia de Girona, donde ya acudió el año pasado. Allí medirá fuerzas contra el Girona (29 de julio) y el Deportivo Alavés (31 de julio). Ya de vuelta a la Plana, los dos últimos amistosos serán en el fin de semana previo al inicio de la Liga. El 7 de agosto el Castellón visitará el Rico Pérez para jugar contra el Hércules y el día siguiente, el 8, recibirá al Levante en la Coma.