El primer día de trabajo del Castellón, con seis fichajes y dos despedidas a la vista

El CD Castellón ya está en marcha. La plantilla albinegra ha completado este lunes, 13 de julio del 2026, su primer entrenamiento de la pretemporada 2026/27 en la Ciudad Deportiva de la Coma, donde ha comenzado a preparar un curso en el que volverá a luchar por el ascenso a Primera División tras quedarse a las puertas el pasado junio.

La sesión ha supuesto el estreno del nuevo proyecto de Pablo Hernández, que afronta su segunda temporada en el banquillo después de renovar su contrato. El técnico inicia el trabajo con buena parte de la plantilla definida, aunque el mercado sigue abierto y todavía quedan operaciones importantes por resolver.

Dos salidas, muy cerca

Uno de los principales focos está en la portería. La promoción definitiva de Sergi Torner al primer equipo, después de renovar su contrato, refuerza una demarcación en la que Romain Matthys parte como titular.

Esta situación deja muy cerca de la salida a Amir Abedzadeh, que además no participó en la primera sesión de trabajo.

El otro nombre propio es Albert Lottin. El centrocampista francés, que la pasada temporada jugó cedido en el União de Leiria portugués, tampoco ha regresado y todo apunta a que su etapa en el Castellón está prácticamente finalizada.

Una defensa con pocos cambios

En la zaga, el club mantiene la base del pasado curso tras ejecutar la opción de compra de Agustín Sienra.

El bloque defensivo continúa formado por Jérémy Mellot, Fabrizio Brignani, Alberto Jiménez, Lucas Alcázar y Tincho Conde, mientras que las principales novedades son la llegada de Juanjo Nieto y el regreso de José Albert Andrés.

En el capítulo de bajas ya no están Salva Ruiz e Ismael Fadel.

La Coma, escenario de las primeras carreras / Manolo Nebot

Revolución en el centro del campo

Los cambios son mucho más profundos en la medular.

Las salidas de Beñat Gerenabarrena y Ronaldo Pompeu dejan como principales continuidades a Diego Barri y Marc-Olivier Doué.

Para reforzar esa zona, el Castellón ha incorporado a Jari Vlak, elegido mejor jugador de la segunda división de Países Bajos, además de Álvaro Martín y Fran Castillo.

El reto: sustituir a Calatrava y Cipenga

La parcela ofensiva será uno de los grandes desafíos del verano.

El Castellón deberá cubrir la marcha de Álex Calatrava, traspasado al Espanyol, y de Brian Cipenga, que pone rumbo al Almería.

Para reforzar las bandas llegan Iñigo Córdoba, procedente del Burgos y uno de los agentes libres más cotizados de Segunda, además de Hamza Bellari, joven extremo que llega desde el Valencia tras pasar por el Eldense.

Continúan en la plantilla Raúl Sánchez, Isra Suero, Adam Jakobsen, Pablo Santiago, Douglas Aurélio, Álvaro García y Ousmane Camara.

Por su parte, Awer Mabil se incorporará más adelante después de disputar el Mundial con Australia.

Entre las salidas también figuran Sergio Sanchis Serpeta, cedido al Águilas, Mamadou Traoré, que se ha desvinculado del club, y Tommaso De Nipoti, que regresa a la Atalanta.

La cantera también gana protagonismo

La primera sesión de trabajo contó con presencia de varios futbolistas del filial.

Entre ellos estuvieron el portero Iván Biarge, el defensa Iago Parente y el centrocampista Enric Gisbert, que tratarán de convencer a Pablo Hernández durante la pretemporada.

Primer amistoso, este sábado

La primera semana de trabajo concluirá el próximo sábado, cuando el CD Castellón dispute su primer amistoso de la pretemporada.

El rival será el CE Sabadell y el encuentro se jugará en la Ciudad Deportiva de la Coma, a partir de las 19.00 horas.