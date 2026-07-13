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Última hora sobre la campaña de abonos del Castellón: citas presenciales para colectivos especiales y camino de la mitad del tope ¡en una semana!

El club albinegro confirma la cifra de las 6.500 renovaciones a la vez que abre el abanico de la atención personalizada a los mayores de 65 años, familias numerosas...

Campaña de abonos del Castellón: Atención presencial en Castalia para los 'casos especiales'

Campaña de abonos del Castellón: Atención presencial en Castalia para los 'casos especiales'

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

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Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El CD Castellón puso en marcha, hace una semana, la campaña de abonos 2026/2027, después de un excelente curso que los albinegros cerraron con la sexta posición, cyaendo injustamente las semifinales del play-off a la Liga EA Sports.

Bajo el lema Les voltes que faça falta, la entidad vuelve a apelar a la fidelidad de una afición que ha acompañado al equipo durante todas las etapas de su historia.

La respuesta inicial ya fue contundente. Un total de 2.400 seguidores renovaron su abono durante las primeras 24 horas, confirmando el respaldo del albinegrismo al nuevo proyecto deportivo y el deseo de mantener el gran ambiente registrado durante las últimas campañas en el SkyFi Castalia. Una cifra que, con el paso de los días, ha ido multiplicándose hasta por tres.

Dos modalidades de abono

El club mantiene las opciones Básica y Premium. La primera permite acceder a los partidos de la fase regular de LaLiga Hypermotion que el Castellón dispute como local; mientras que el pase Premium amplía las ventajas e incluye los posibles encuentros del play-off de ascenso y la Copa del Rey que se celebren en Castalia.

Los precios oscilan desde los 31 euros del abono infantil Premium hasta los 555 euros del adulto Premium, dependiendo de la edad, la modalidad elegida y la ubicación dentro del estadio.

El club también mantiene incentivos vinculados a la asistencia: los abonados que acudan al menos a 20 partidos obtendrán un descuento del 10% en la campaña de la próxima temporada.

Fechas para renovar y cambiar de asiento

Las renovaciones online comenzaron el 7 de julio y permanecerán abiertas hasta el domingo 26 de julio del 2026. El trámite debe realizarse a través del portal oficial de abonados del CD Castellón.

La atención presencial ha arranca este lunes 13 de julio en la Tribuna VIP de Castalia, situada en la puerta 4, de 8.30 a 14.00 horas. Esta vía queda reservada para mayores de 65 años, familias numerosas o monoparentales y personas con cita previa.

Una vez concluida la renovación, el club abrirá el periodo para cambiar de asiento, entre el 28 de julio y el 2 de agosto.

Galería | Colas en Castalia en la campaña de abonos del Castellón

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Atención presencial dentro de unos casos específicos / Manolo Nebot

Cuándo podrán entrar los nuevos abonados

Las nuevas altas comenzarán el 4 de agosto y se tramitarán exclusivamente por internet. Tendrán prioridad los poseedores del Carnet Albinegre, siguiendo el orden de antigüedad de su alta, y el proceso concluirá el 9 de agosto.

El objetivo del Castellón es volver a llenar Castalia y situarse en los 13.700 abonados alcanzados en la anterior campaña, una cifra que convirtió al estadio albinegro en uno de los grandes apoyos del equipo en Segunda División.

Novedad de esta semana

Este lunes, 13 de julio del 2026, el Castellón ha empezado con la atención personalizada en Castalia, dirigida exclusivamente a los mayores de 65 años, familias numerosas y casos peculiares previa solicitud de una cita.

Noticias relacionadas y más

Un nuevo paso en una campaña dirigida a agotar, en cuestión de días (más que de semanas) el tope, que la temporada pasada quedó establecido en 13.700 pases.

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