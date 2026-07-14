El CD Castellón inaugurará LaLiga Hypermotion en San Sebastián: horarios de las tres primeras jornadas

Si eres del CD Castellón y a mediados de agosto estás pasando unos días de vacaciones en San Sebastián, estás de enhorabuena. Además de disfrutar de una de las ciudades más atractivas de España, tendrás la oportunidad de presenciar el estreno oficial del conjunto albinegro en la temporada 2026/2027.

El equipo de Pablo Hernández será el encargado de abrir LaLiga Hypermotion ante la Real Sociedad B. El encuentro se disputará el viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, en San Sebastián. Un desplazamiento muy apetecible para una afición albinegra que volverá a acompañar al equipo lejos de Castalia.

El CD Castellón arrancará así la competición frente a uno de los filiales de la categoría, en un partido que servirá para comprobar las primeras sensaciones del nuevo proyecto después de la pretemporada.

El primer partido en el SkyFi Castalia

Después del estreno liguero, el CD Castellón dispondrá de nueve días para preparar el siguiente compromiso. Será un encuentro muy especial, ya que supondrá el primer partido oficial de la temporada en el SkyFi Castalia ante la afición albinegra.

El rival será el Sabadell, uno de los recién ascendidos a LaLiga Hypermotion. El duelo se disputará el domingo 23 de agosto, a las 19.00 horas, en un horario pensado para que Castalia vuelva a presentar uno de esos ambientes que marcan diferencias.

Y de domingo a lunes, en Vigo

La tercera jornada llevará de nuevo al CD Castellón lejos de casa. El conjunto albinegro viajará hasta Vigo para enfrentarse al Celta Fortuna, otro filial, en el primer lunes de competición de la temporada.

El partido se jugará el lunes 31 de agosto, a las 20.30 horas, y será el encargado de cerrar la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. El Castellón comenzará, por tanto, el campeonato ante tres equipos cuyo principal objetivo será asegurar la permanencia. Dos filiales, la Real Sociedad B y el Celta Fortuna, y un recién ascendido como el Sabadell. Los de Pablo, en una temporada más que ilusionante tras alcanzar los play-off, quieren seguir creciendo en un proyecto muy ambicioso... y los tres primeros choques ya tienen día y hora.