Oficial | Las mejores paradas de Amir Saipi, el nuevo portero del CD Castellón: Internacional por Kosovo, envergadura y muchos reflejos

El CD Castellón ha anunciado este martes que refuerza su portería con la incorporación de Amir Saipi, guardameta de 26 años que llega procedente del FC Lugano de la Superliga suiza. El nuevo futbolista albinegro firma por cuatro temporadas (hasta junio de 2030) y destaca por su envergadura, su rapidez de reacción y su capacidad para responder en situaciones de máxima exigencia.

Saipi, nacido en Schaffhausen el 8 de julio de 2000, mide 1,94 metros y cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol helvético. Durante las últimas cinco temporadas ha defendido la portería del FC Lugano, equipo con el que también ha participado en competiciones europeas. Ha disputado 14 partidos en la Conference League. Seis en la temporada 2023/2024 y ocho en la 2024/2025. Además, también ha disputado en las tres últimas campañas la previa de la Europa League.Este último curso fue titular hasta principios de marzo, cuando perdió el puesto y solo volvió a jugar en dos partidos más.

Formado en las categorías inferiores del FC Schaffhausen, Saipi también pasó por el Grasshopper Club Zürich antes de dar el salto al primer equipo del Lugano en 2021, club en el que se ha consolidado como guardameta titular durante las últimas campañas disputando un total de 180 partidos.

Sus mejores paradas muestran a un portero con buenos reflejos, poderoso en el juego aéreo y con capacidad para cubrir una gran parte de la portería. También destaca por su agilidad en los disparos a corta distancia y por su seguridad en las salidas, cualidades con las que tratará de ganarse un puesto en el once del conjunto albinegro.

Internacional por Kosovo

El nuevo guardameta del Castellón también cuenta con experiencia internacional. Después de pasar por las categorías inferiores de Suiza, decidió representar a Kosovo, selección con la que debutó en octubre de 2024 durante un encuentro de la Liga de Naciones ante Lituania.

Su llegada aumenta la competencia en una portería en la que Romain Matthys es el titular. El belga parte con la ventaja del rendimiento ofrecido durante el último curso, pero Saipi aterriza en Castalia con experiencia, recorrido internacional y argumentos para luchar por un puesto. Hay que recordar que la posición de portero en el Castellón es muy específica y además de jugar bien con los pies debe tener la capacidad para jugar adelantado y salir fuera del área para despejar balones largos.

A la espera de posibles movimientos en el mercado, el CD Castellón continúa reforzándose con nuevo perfil de garantías para una posición clave. Envergadura, reflejos y experiencia europea para fortalecer la portería albinegra.