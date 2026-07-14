Las tres cosas que debes saber del estreno liguero del Castellón (a falta de un mes)

Falta un mes para que el CD Castellón vuelva a competir en LaLiga Hypermotion. El conjunto albinegro iniciará la temporada 2026/2027 visitando a la Real Sociedad B durante el fin de semana del 14, 15, 16 y 17 de agosto, todavía con el día y la hora pendientes de confirmación. Será el primer examen de un nuevo curso cargado de ambición después de que el equipo finalizara la pasada fae regular en sexta posición y disputara el play-off de ascenso.

La cuenta atrás ya está en marcha. Después de someterse desde el pasado 8 de julio a las pruebas médicas y físicas, los futbolistas han comenzado este lunes 13 de julio los entrenamientos sobre el césped bajo las órdenes de Pablo Hernández. El técnico castellonense afronta su primera pretemporada completa como entrenador del primer equipo tras renovar, junto a su segundo Sergi Ripollés, hasta junio de 2029.

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El objetivo será dar continuidad al crecimiento mostrado durante la segunda mitad del anterior campeonato. Pablo Hernández transformó al equipo, recuperó una propuesta valiente y ofensiva y lo condujo hasta una promoción en la que el sueño de Primera terminó ante el Almería. Ahora comienza desde cero, con más tiempo para implantar sus ideas y con una plantilla que todavía debe experimentar cambios importantes.

La dirección deportiva ya ha incorporado al centrocampista Fran Castillo, procedente de la UD Ibiza y vinculado hasta 2029, y al neerlandés Jari Vlak, fichado del ADO Den Haag. También se ha reforzado la defensa con Agustín Sienra y Juanjo Nieto, mientras que el mercado continúa abierto a nuevas operaciones. Ademásm ha vuelto José Albert Andrés, además de fichar también a Álvaro Martín, Hamza Bellari e Iñigo Córdoba.

En el capítulo de salidas, Ronaldo Pompeu no continuará como albinegro, mientras que Serpeta jugará cedido en el Águilas. A estos movimientos se suma el traspaso de Álex Calatrava al Espanyol, una de las bajas más relevantes tras su sobresaliente temporada, junto a la de Brian Cipenga. Salva Ruiz, Beñat Gerenabarrena, Tommaso De Nipoti tampoco siguen.

Quedan cuatro semanas de entrenamientos, amistosos y movimientos en los despachos para perfilar el nuevo Castellón. El calendario ya marca el destino: San Sebastián y la Real Sociedad B, punto de partida de otro intento por instalarse entre los candidatos al ascenso.

Manolo Nebot / Juan Francisco de la Ossa

Aquí van tres cosas que debes de saber

Sin horarios a un mes del estreno

LaLiga todavía no ha anunciado los horarios de la primera jornada de Segunda División, pese a que falta apenas un mes para el inicio del campeonato. El CD Castellón sabe que debutará a domicilio ante la Real Sociedad B durante el fin de semana del 14, 15, 16 y 17 de agosto, pero todavía desconoce el día y la hora exactos del encuentro.

Una incertidumbre habitual en estas fechas (por desgracia), aunque condiciona la planificación del desplazamiento tanto del equipo como de los aficionados albinegros que tengan previsto acompañarlo en el estreno liguero.

Atención presencial dentro de unos casos específicos / Manolo Nebot

Zubieta, escenario del debut

El partido no se disputará en Anoeta. La Real Sociedad B comenzará la temporada jugando en Zubieta debido a las obras que se están llevando a cabo en el estadio donostiarra.

De este modo, el Castellón abrirá el curso en las instalaciones deportivas del club txuri-urdin, un escenario más reducido y con unas condiciones muy diferentes a las del Reale Arena. El filial realista deberá ejercer allí como local durante las primeras jornadas, a la espera de que concluyan los trabajos.

Un mercado abierto hasta septiembre

El inicio de LaLiga no supondrá el cierre de la planificación deportiva. El mercado de fichajes de verano finalizará el 1 de septiembre a las 23.59 horas, por lo que los clubes todavía dispondrán de más de dos semanas después del estreno para completar sus plantillas.

El Castellón podrá seguir incorporando jugadores y resolviendo salidas con la competición ya en marcha. Como ocurre cada temporada, los últimos días del mercado pueden resultar decisivos para cerrar oportunidades y cubrir las necesidades pendientes del equipo.