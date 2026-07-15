La alucinante conexión entre Juanjo Nieto y Amir Saipi antes de reencontrarse en el Castellón

Movimiento de calado en la portería del CD Castellón. Amir Saipi llega por Amir Abedzadeh. El club paga un significativo traspaso al Lugano suizo por el internacional por Kosovo, que viene a llenar el hueco del iraní, que rescindirá su contrato ante la falta de minutos. Todo ello teniendo en cuenta la excelente temporada del belga Romain Matthys y la reciente promoción del alcorino Sergi Torner.

La incorporación de Saipi, que ayer ya se ejercitó en la Coma, es una prueba más de la ambición de Haralabos Voulgaris, que ha pagado un traspaso relevante a un club de la máxima categoría de Suiza. De hecho, todo hace indicar se lo ha quitado al Amed, un recién ascendido a la primera división de Turquía, que habría ofrecido cerca de un millón de euros a los helvéticos por el meta nacido en el país centroeuropeo, pero que ha ya debutado con la selección balcánica.

De hecho, disputó el Europeo sub-21 de 2023 con su país de nacimiento, pero luego se decantó con Kosovo, a la que ha defendido en la Nations League y en partidos de clasificación al Mundial 2026.

Nacido en la ciudad suiza de Schaffhausen, acaba de cumplir 26 años (8 de julio) y firma hasta 2030, una temporada más de lo que lo están haciendo la mayoría de las incorporaciones (Saipi es la séptima, sin contar con Agus Sienra). Mide 194 centímetros.

Algunas de sus estadísticas

Formado en las categorías inferiores del Schaffhausen, también pasó por el Winterthur y el Grasshopper antes de dar el salto al primer equipo del Lugano en 2021, ya en la Swiss Super League.

Por su edad y condiciones, un alto índice de intervenciones (76,1% de paradas, con 83 paradas y solo 26 goles encajados en 2.070 minutos, evitando una media de 1,8 más de los previstos, según FotMob) y su buen manejo con los pies (completó el 54,1 % de sus desplazamientos en largo, un porcentaje especialmente elevado en comparación con otros porteros, según también FotMob), aparecía como uno de los tapados del fútbol europeo. Además, Saipi detuvo de sus los seis penaltis que le tiraron el pasado ejercicio.

Por ello, estaba llamado a dar un salto en su carrera. Lo hará en el Castellón, que ve elevada de forma contundente la competencia bajo palos.

Valoración

Saipi, con un valor de mercado en Transfermarkt de 1,8 millones de euros (a día de hoy solo superado, en la plantilla actual, por los 2,5 millones de Ousmane Camara) deja una huella profunda en el Lugano: 180 actuaciones en cinco temporadas (47 veces imbatido, 254 goles recibidos), destacando la consecución de la Copa de Suiza en 2022 (casi 30 años después del anterior título del club del cantón del Tesino) y la clasificación para los octavos de final de la Conference League en la campaña 2024/2025.

De hecho, ha disputado 14 partidos en esta competición (seis en la 2023/2024 y ocho en la siguiente). Además, también ha disputado en las tres últimas campañas la previa de la Europa League.

Declaraciones... en alemán

«Estoy feliz de estar aquí, deseando que llegue el desafío», fueron sus primeras declaraciones, facilitadas por el club, en alemán. «Si lo hacemos bien, podemos luchar por algo bonito», desea Saipi.

Uno por otro

Abedzadeh ya mostró su intención de marcharse en el mercado de invierno (de hecho, el Castellón ya tenía cubiertas sus espaldas con la cesión de un portero, que procedía de un filial de un club de LaLiga EA Sports), pero a la postre optó por concluir el ejercicio. Ahora, la marcha del iraní es inminente.

La historia con Juanjo Nieto

Y para terminar, una curiosidad: Juanjo Nieto y Amir Saipi volverán a encontrarse en Castellón después de protagonizar durante 2025 un intenso duelo particular en el fútbol europeo.

El lateral castellonense (ahora de regreso al CD Castellón) y el nuevo guardameta albinegro se enfrentaron hasta en cuatro ocasiones en apenas cinco meses, siempre con el Celje esloveno y el Lugano suizo como protagonistas.

Ambos disputaron los cuatro encuentros y el de Rafalafena salió triunfador en las dos eliminatorias. El primer cruce llegó en marzo, en los octavos de final de la Conference League. El Celje golpeó primero al imponerse por 1-0 en Eslovenia, en un partido en el que tanto el defensor castellonense como Saipi formaron parte de los respectivos onces iniciales.

La vuelta fue uno de los encuentros más espectaculares de aquella edición europea. El Lugano ganó por 5-4 después de la prórroga, pero el resultado dejó un empate global de 5-5 y obligó a decidir la clasificación desde el punto de penalti. El Celje se impuso por 1-3 en la tanda y alcanzó los cuartos de final.

Nieto tuvo una participación especialmente destacada. Con el partido en la prórroga y su equipo contra las cuerdas, el lateral apareció desde atrás para marcar en el minuto 97 el 4-4, con un potente disparo desde fuera del área que superó a Saipi. Aunque el Lugano volvió a adelantarse en el minuto 118, el conjunto dirigido entonces por Albert Riera resistió y terminó celebrando el pase desde los once metros.

La escuadra suiza falló tres de los cuatro tiros que lanzó, mientras el Celje anotó los que tiró. Solo tuvo que tirar tres el equipo esloveno, sin que Saipi pudiera detener ninguno.

La segunda parte

El destino volvió a emparejarlos en agosto, esta vez en la tercera ronda de clasificación de la Conference League 2025/2026. El Celje encarriló la eliminatoria con una contundente victoria por 0-5 en Suiza, con Nieto nuevamente en el once y Saipi defendiendo la portería del Lugano.

En la vuelta, el equipo suizo reaccionó y venció por 2-4 en Eslovenia, pero el Celje volvió a clasificarse gracias al 7-4 global. Saipi y Nieto también fueron titulares en aquel encuentro.

En total, el nuevo portero del Castellón recibió 12 goles en los cuatro partidos ante el Celje. Nieto, además de marcarle un gol, celebró dos clasificaciones consecutivas frente al guardameta con el que ahora compartirá vestuario en Castalia.

Dos antiguos adversarios europeos que pasan a defender juntos la camiseta albinegra.