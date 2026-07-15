De la fría despedida de Cipenga al regreso al Castellón de un destacado delantero
El mundialista congoleño manda un escueto mensaje a través de las redes sociales casi dos semanas después de pertenecer al club albinegro, que trae de vuelta a una joven promesa
Jueves 15 de julio del 2026, de resaca de felicidad por la clasificación de la selección española, 16 años después, para una nueva final del Mundial. Sin embargo, la afición del CD Castellón también está pendiente de la actualidad de su equipo, en la semana en la que los hombres de Pablo Hernández han comenzado los entrenamientos, con destacadas incorporaciones y el primer amistoso, el sábado a las 19.00 horas en la Ciudad Deportiva de la Coma, frente al CE Sabadell (a puerta cerrada).
Salida en falso de Cipenga
Dos semanas después de pertenecer al Castellón y casi tres después de que la UD Almería anunciara su fichaje, en plena disputa del Mundial 2026, Brian Cipenga, que dijo adiós en los dieciseisavos de final frente a Inglaterra (2-1), a pesar de que la República del Congo se avanzó en el marcador con un gol suyo (1 de julio), el extremo, a quien el Castellón le puso en el escaparate, ha dirigido un tardía y fría despedida a los orelluts.
Así, a través de su perfil de Instagram, Cipenga ha escrito el siguiente comunicado:
Con mucha pena me despido del Castellón. Estos dos años han sido una gran experiencia para mi carrera y me llevo recuerdos inolvidables.
Quiero dar las gracias a todos por el cariño y el apoyo que me han dado desde el primer día. Ha sido un orgullo formar parte de este club.
Le deseo al Castellón todo lo mejor, porque se lo merece. Gracias por todo 🤍🖤 @cdcastellon
Sin duda, algo que no colma los deseos del albinegrismo, dolido por la marcha así de uno de los mejores futbolistas del último curso, encima ante un rival ahora tan enconado como los indálicos.
Un destacado regreso
En cambio, en una nueva muestra de la decidida apuesta por la cantera por parte del Castellón de Haralabos Voulgaris, la dirección deportiva trae de vuelta a Marcos Fernández, destacado delantero que regresa del Sevilla FC.
El delantero grauero de 17 años, que un año atrás fichó por el cuadro nervionense, liderará la delantera del remodelado juvenil A del Castellón, en División de Honor.
Hace un par de campañas, Marcos Fernández anotó 28 goles en 32 partidos, todos ellos con el cadete A del conjunto orellut. En las dos anteriores ya había alcanzado los 27 tantos en 67 encuentros. El joven ariete grauero llevaba en las categorías inferiores del CD Castellón desde el verano del 2016, cuando aterrizó en la entidad castellonense procedente del prebenjamín de primer año del CD Roda.
Marcos Fernández, que la pasada campaña se proclamó campeón de liga con el juvenil B del Sevilla en Liga Nacional, ha disputado 16 encuentros en su primer año como juvenil, anotando dos goles en cerca 600 minutos.
Ahora, volverá a proseguir su trayectoria y proyección en el Castellón.
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