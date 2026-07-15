Pablo Hernández y el dilema de la portería: ¿Matthys o Saipi? Entra y vota

La portería del CD Castellón ya no tiene un dueño indiscutible. El fichaje de Amir Saipi, procedente del Lugano, abre una de las grandes incógnitas del nuevo proyecto albinegro: ¿quién será el guardameta titular para Pablo Hernández?

El internacional kosovar llega a Castalia para competir directamente con Romain Matthys, que parte con la ventaja de conocer la categoría, el vestuario y el exigente modelo de juego del Castellón. Frente a él aparece un portero con mayor envergadura, experiencia internacional y un amplio recorrido en el fútbol europeo.

Dos guardametas de garantías, pero con características diferentes, para una batalla que se presenta como uno de los grandes atractivos de la pretemporada albinegra.

Matthys: 39 partidos y 100 paradas

Romain Matthys se ganó el puesto durante la pasada temporada. El belga disputó 40 partidos de LaLiga Hypermotion, todos ellos como titular.

Sus números reflejan la confianza que recibió y su importancia en el equipo: realizó 101 paradas y contabilizó 24 despejes o rechaces defensivos, según las estadísticas oficiales de LaLiga. No detuvo ninguno de los penaltis a los que tuvo que enfrentarse.

Romain Matthys, en pleno partido en Anduva. / LALIGA

Más allá de las cifras, Matthys destacó por su agilidad, valentía y capacidad para defender lejos de la portería. Con 1,83 metros de altura, no es un guardameta especialmente corpulento, pero compensa esa menor envergadura con velocidad de reacción, movilidad y lectura de los espacios.

Su perfil encaja en un Castellón que busca adelantar la línea defensiva, presionar arriba y asumir riesgos. El belga puede actuar prácticamente como un jugador de campo más, saliendo del área para anticiparse y ofreciendo una solución en la circulación desde atrás.

Saipi: 1,94 metros y 180 partidos con el Lugano

La llegada de Amir Saipi modifica por completo el escenario. El nuevo portero del Castellón tiene 26 años, mide 1,94 metros y firma hasta el 30 de junio de 2030, una apuesta de presente y futuro por parte de la dirección deportiva.

Saipi aterriza después de cinco temporadas consecutivas en el Lugano, donde se consolidó como titular y alcanzó los 180 partidos oficiales. Su trayectoria incluye 14 encuentros en la Conference League y participaciones durante tres campañas en las rondas clasificatorias de la Europa League.

Amir Saipi, entrenando con el CD Castellón. / CD CASTELLÓN

La Swiss Football League situó su porcentaje de paradas en el 74% durante la pasada campaña en un momento avanzado del campeonato, un registro que lo colocaba entre los mejores guardametas de la competición que habían disputado al menos el 30% de los encuentros.

El suizo ofrece un perfil más físico. Su altura le permite ocupar mucha portería, imponerse en los centros laterales y afrontar con mayor presencia los balones aéreos. También cuenta con experiencia en partidos de alta exigencia, tanto con el Lugano como con la selección absoluta de Kosovo, con la que ha participado en la Nations League y en la clasificación para el Mundial.

Dos perfiles para una misma idea

La comparación muestra dos estilos claramente diferenciados.

Matthys aporta agilidad, anticipación y conocimiento del sistema. Ya ha demostrado que puede convivir con una defensa adelantada, corregir situaciones lejos del área y participar activamente en la salida del balón.

Saipi ofrece envergadura, dominio aéreo y experiencia internacional. Su presencia puede resultar especialmente útil en una categoría en la que los centros laterales, las acciones a balón parado y el juego directo tienen un peso determinante.

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