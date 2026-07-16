Así es la Real Sociedad B que espera al Castellón en el estreno liguero: entrenador, fichajes, bajas y el factor Zubieta

El CD Castellón ya conoce el escenario y buena parte de las características de su primer rival de la temporada 2026/2027. El conjunto albinegro iniciará la competición frente a la Real Sociedad B, un filial siempre exigente por su juventud, su ritmo y la calidad de los futbolistas formados en Zubieta.

Será, además, el primer encuentro de la temporada en LaLiga Hypermotion, al disputarse en tierras guipuzcoanas el viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas. Es decir: ya queda menos de un mes.

El Sanse afrontará el nuevo curso con cambios importantes en su plantilla, aunque conservará la continuidad en el banquillo y la filosofía habitual de la cantera txuri-urdin. El precedente más inmediato, además, garantiza espectáculo: Castellón y Real Sociedad B protagonizaron el emparejamiento con más goles de la pasada temporada en Segunda División.

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Jon Ansotegi continúa al frente del Sanse

La Real Sociedad mantiene su confianza en Jon Ansotegi, encargado de dirigir al filial y de continuar desarrollando a los jóvenes con opciones de alcanzar el primer equipo, que suele nutrirse de forma recurrente. El antiguo central txuri-urdin seguirá liderando un proyecto basado en el protagonismo del balón, la intensidad y la promoción de jugadores procedentes de las categorías inferiores.

Ansotegi conoce perfectamente la estructura de Zubieta y volverá a gestionar una plantilla sujeta a los movimientos habituales entre el filial y el primer equipo. La prioridad deportiva será competir en una categoría especialmente exigente sin abandonar la principal misión del Sanse: preparar futbolistas para dar el salto a la élite.

Los primeros movimientos de la plantilla

El filial ha comenzado a remodelar su equipo con la llegada de Javi Soroeta, incorporado desde el Real Unión; y el regreso de varios futbolistas que jugaron cedidos la pasada campaña.

Entre ellos figuran Iker Ropero, que vuelve después de su etapa en el Barakaldo; y Sydney Osazuwa, tras su experiencia en el Jong AZ neerlandés.

También regresa el japonés Kazunari Kita, aunque su situación definitiva dependerá de las decisiones que adopte la dirección deportiva durante el mercado de verano.

El Sanse volverá a apoyarse en la promoción interna. La configuración definitiva del equipo dependerá tanto de las salidas como de los jugadores que desciendan desde la dinámica del primer equipo una vez se complete la pretemporada.

La importante salida de Mikel Rodríguez

La baja más destacada es la de Mikel Rodríguez , traspasado al Deportivo Alavés después de convertirse en una pieza importante del centro del campo del filial. La operación se ha cerrado por unos dos millones de euros , mientras que la Real Sociedad conserva el 50% de sus derechos económicos y diferentes opciones para recuperar al futbolista en el futuro.

, traspasado al Deportivo Alavés después de convertirse en una pieza importante del centro del campo del filial. La operación se ha cerrado por unos , mientras que la Real Sociedad conserva el 50% de sus derechos económicos y diferentes opciones para recuperar al futbolista en el futuro. También ha abandonado Zubieta Egoitz Arana, que ha firmado por el Sporting de Gijón. Su salida obliga al filial a reconstruir una portería en la que tuvo un papel relevante durante el último curso.

El mercado todavía permanece abierto y se esperan más movimientos. Como sucede cada verano en los filiales, la plantilla definitiva no quedará perfilada hasta que la Real Sociedad resuelva el futuro de los numerosos jóvenes que trabajan entre el primer equipo, el Sanse y la Real Sociedad C.

El Mundial puede beneficiar al filial en el debut

La planificación de la Real Sociedad está condicionada por la participación de varios futbolistas en el Mundial. El primer equipo ha iniciado la pretemporada sin todos sus efectivos y ha incorporado temporalmente a jóvenes del Sanse para completar los entrenamientos.

Sin embargo, la Real Sociedad debutará más tarde en LaLiga EA Sports precisamente por la presencia de varios de sus jugadores en el campeonato mundialista. Esa circunstancia puede favorecer al filial donostiarra de cara a la primera jornada: la previsión es que, cuando llegue el partido ante el Castellón, el primer equipo haya recuperado efectivos y no necesite retirar canteranos al Sanse para su propio estreno.

De este modo, Ansotegi podría disponer de una plantilla más completa para recibir al conjunto albinegro. No obstante, la distribución definitiva de los jugadores dependerá de las decisiones que adopte Pellegrino Matarazzo al concluir la pretemporada.

Zubieta, escenario del estreno

El partido está previsto en las instalaciones de Zubieta, el hogar habitual de la Real Sociedad B. El filial disputó allí numerosos encuentros durante la pasada temporada, entre ellos el espectacular triunfo por 4-2 ante el Castellón del 7 de marzo del 2026.

La utilización de Zubieta permitirá al Sanse competir en un entorno que conoce perfectamente, con un terreno de juego y unas dimensiones adaptadas a su estilo. El desplazamiento llevará nuevamente al Castellón a las instalaciones deportivas de la Real Sociedad.

El duelo con más goles de la pasada Segunda División

El estreno reeditará uno de los enfrentamientos más espectaculares del último campeonato. Castellón y Real Sociedad B marcaron 15 goles en sus dos partidos, una cifra que convirtió su cruce en el duelo más goleador de la temporada.

En la primera vuelta, el Castellón se impuso por 5-4 en el SkyFi Castalia en una tarde de absoluta locura. El descanso llegó con empate a uno, pero el encuentro se desató en la segunda mitad, en la que se marcaron siete tantos.

Douglas Aurélio, antes del lanzamiento de penalti que significó el 5-1 frente a la Real Sociedad B.. / KMY ROS

El Sanse se tomó la revancha en marzo con una victoria por 4-2 en Zubieta. Job Ochieng (autor de un doblete), Gorka Carrera y Jon Mariezkurrena marcaron para el conjunto donostiarra; mientras que Cala y Ousmane Camara anotaron los dos goles albinegros.

El balance global fue favorable a la Real Sociedad B por ocho goles a siete, aunque cada equipo consiguió ganar su partido como local.

La nueva temporada comenzará, por tanto, con la reedición de una eliminatoria que dejó goles, alternativas y dos encuentros imposibles de olvidar.