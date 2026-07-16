"Así lo sentimos", el lema con el que el Castellón presenta su segunda equipación

Poco a poco se va desvelando cómo será el CD Castellón de la temporada 2026/27. Además de las incorporaciones y las salidas anunciadas por el club durante el mercado de fichajes, también se han ido conociendo las equipaciones que vestirán los futbolistas albinegros la próxima campaña. Primero fue el turno de la primera camiseta, cuya principal novedad fue la recuperación de la franja blanca central. Después llegó la presentación de la cuarta equipación, desvelada de madrugada en una discoteca de Benicàssim y con un diseño rompedor pensado para utilizarse también como prenda de uso cotidiano.

Este mediodía el Castellón ha dado a conocer su nueva segunda equipación para la temporada 2026-2027, diseñada de la mano de Erreà, patrocinador técnico del conjunto albinegro. El club ha apostado por una camiseta de color granate que combina una imagen renovada con diferentes elementos vinculados a su identidad. La nueva elástica presenta una franja negra central que recorre el pecho de lado a lado y que aparece enmarcada por dos líneas blancas. El diseño se completa con el cuello y los puños también en color blanco, que aportan contraste sobre la tonalidad granate predominante.

De este modo, el Castellón mantiene la esencia albinegra en su segunda camiseta, aunque con una propuesta diferente y más atrevida para la próxima campaña. El negro y el blanco continúan teniendo un papel protagonista, pero quedan integrados en una equipación en la que el granate se convierte en el color principal. Para acompañar el lanzamiento, el club ha publicado un vídeo de presentación bajo el lema "Así lo sentimos". En la pieza audiovisual también aparece la frase "Nosotros nacimos en el fuego, con el rugido al otro lado de la ventana", un mensaje con el que la entidad busca reforzar el sentimiento de pertenencia y la conexión entre el equipo, su afición y el SkyFi Castalia.

La nueva segunda equipación ya se puede adquirir de manera presencial en la Tenda Albinegra, ubicada en el feudo albinegro. También está disponible durante las 24 horas del día a través de la tienda online oficial del CD Castellón. El precio de la camiseta para adultos es de 78 euros, mientras que la versión júnior tiene un coste de 70 euros.